UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оппозиция Юпитера и Солнца: астролог предупредила про серьезную опасность в конце августа

Автор: Светлана Мащенко

Оппозиция Юпитера и Солнца началась 16 августа. Это событие будет длиться недолго - до 25-го числа, но неприятностей доставить оно может немало, впрочем, как и возможностей на успех. Главное - правильно ими воспользоваться.

Как это сделать, рассказала Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

По словам эксперта, с одной стороны вы можете испытать общую атмосферу удачи и благоденствия.

"Открываются новые двери, появляются шансы, растут ваши уверенность и самооценка, ускоряется развитие, укрепляется вера в себя, хочется помогать и заниматься благотворительностью", - считает она.

С другой стороны - вас начинают одолевать моральные терзания: "Меня ценят или обесценивают? Зачем я живу? Что я здесь делаю? Каково мое предназначение? Хорошая я мама, жена? Успешный ли я бизнесмен? На том ли я пути? Достаточно ли хорош в своем деле или как друг, муж, товарищ, компаньон?"

Вы можете оказаться в сократовской позе "Я выше всей этой рутины", забросив обычные дела, фанатеете от какой-то одной идеи, отбрасывая остальные возможности, игнорируя практический смысл происходящего.

Вас может разрывать на части, захочется куда-то убежать, улететь, уехать от привычных обязанностей, совсем теряет ценность то, что раньше было важным. При этом могут появляться новые интересы, которые прежде показались бы бредом.

В это время могут возникать:

  • проблемы с законом
  • ущемленное самолюбие
  • черный пиар
  • конфликты, ярые выяснения отношений
  • потеря репутации
  • крах карьеры
  • завышенные несбывшиеся ожидания от себя, людей и т. д.

Ранее Арина Артуровна также рассказала про период Ретроградного Урана, предупредив об опасностях и шансах на успех.

Также астролог назвала все важнейшие события августа 2021.

Читайте LITE в Google News
астрологГороскоп