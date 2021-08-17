Оппозиция Юпитера и Солнца: астролог предупредила про серьезную опасность в конце августа

Оппозиция Юпитера и Солнца началась 16 августа. Это событие будет длиться недолго - до 25-го числа, но неприятностей доставить оно может немало, впрочем, как и возможностей на успех. Главное - правильно ими воспользоваться.
Как это сделать, рассказала Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
По словам эксперта, с одной стороны вы можете испытать общую атмосферу удачи и благоденствия.
"Открываются новые двери, появляются шансы, растут ваши уверенность и самооценка, ускоряется развитие, укрепляется вера в себя, хочется помогать и заниматься благотворительностью", - считает она.
С другой стороны - вас начинают одолевать моральные терзания: "Меня ценят или обесценивают? Зачем я живу? Что я здесь делаю? Каково мое предназначение? Хорошая я мама, жена? Успешный ли я бизнесмен? На том ли я пути? Достаточно ли хорош в своем деле или как друг, муж, товарищ, компаньон?"
Вы можете оказаться в сократовской позе "Я выше всей этой рутины", забросив обычные дела, фанатеете от какой-то одной идеи, отбрасывая остальные возможности, игнорируя практический смысл происходящего.
Вас может разрывать на части, захочется куда-то убежать, улететь, уехать от привычных обязанностей, совсем теряет ценность то, что раньше было важным. При этом могут появляться новые интересы, которые прежде показались бы бредом.
Ранее Арина Артуровна также рассказала про период Ретроградного Урана, предупредив об опасностях и шансах на успех.
Также астролог назвала все важнейшие события августа 2021.