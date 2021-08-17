Опозиція Юпітера і Сонця: астролог попередила про серйозну небезпеку в кінці серпня

За словами експерта, з одного боку ви можете відчути загальну атмосферу удачі і благоденства.

"Відкриваються нові двері, з'являються шанси, ростуть ваші впевненість і самооцінка, прискорюється розвиток, зміцнюється віра в себе, хочеться допомагати і займатися благодійністю", - вважає вона.

З іншого боку - вас починають долати моральні терзання: "Мене цінують або знецінюють? Навіщо я живу? Що я тут роблю? Яке моє призначення? Хороша я мама, дружина? Чи успішний я бізнесмен? Чи на тому я шляху? Чи достатньо хороший у своїй справі або як друг, чоловік, товариш, компаньйон?"

Ви можете опинитися в сократівській позі "Я вище всієї цієї рутини", закинувши звичайні справи, фанатієте від якоїсь однієї ідеї, відкидаючи інші можливості, ігноруючи практичний сенс того, що відбувається.

Вас може розривати на частини, захочеться кудись втекти, полетіти, виїхати від звичних обов'язків, зовсім втрачає цінність те, що раніше було важливим. При цьому можуть з'являтися нові інтереси, які раніше здалися б нісенітницею.

У цей час можуть виникати: