Наступает время Ретроградного Урана: что запрещено делать и кому повезет

С 16 августа наступает время ретроградно Урана. Этот период продлится до 21 января 2022 года, внося определенные коррективы в жизнь каждого из нас.

А вот перечисленное ниже, наоборот, не рекомендуется в этот период:

Такие действия в период ретроградного Урана могут принести успех.

По словам астролога, в это время рекомендуется:

Ранее астролог также рассказала про Венеру в Весах, уникальный период, который может повлиять на жизнь каждого из нас.

Также астролог предупредила про все важные события августа 2021 и их значение для людей.