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Наступает время Ретроградного Урана: что запрещено делать и кому повезет

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Понедельник 16 августа 2021 21:00
Наступает время Ретроградного Урана: что запрещено делать и кому повезет Фото: Ретроградный Уран 16 августа (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

С 16 августа наступает время ретроградно Урана. Этот период продлится до 21 января 2022 года, внося определенные коррективы в жизнь каждого из нас.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

По словам астролога, в это время рекомендуется:

  • ломать стереотипы
  • внедрять инновационные технологии в свое дело
  • внезапные озарения и оригинальные решения каких-то застарелых проблем
  • значительные перемены в своей жизни - смена работы, переезд, начало новых отношений либо решительный разрыв прежних связей - тех, что стали в тягость
  • смелые эксперименты исследования, открытия
  • неожиданные события

Такие действия в период ретроградного Урана могут принести успех.

А вот перечисленное ниже, наоборот, не рекомендуется в этот период:

  • консервативность
  • препятствие внедрения IT-технологий
  • ограниченность мышлений и поступков
  • примитивные методы решения проблем
  • препятствование кардинальным изменениям в жизни
  • неумение подстраиваться и быть вариативным

Ранее астролог также рассказала про Венеру в Весах, уникальный период, который может повлиять на жизнь каждого из нас.

Также астролог предупредила про все важные события августа 2021 и их значение для людей.

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