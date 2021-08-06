Астролог предупредила о важных событиях августа: начинается напряженное время

Астролог рассказала про самые важные события августа 2021, которые так или иначе будут влиять на жизнь каждого из нас. Новолуние в начале месяца, полнолуние - в конце, соединения планет и зодиакальных созвездий и другие события.

Солнце во Льве напряженное Сатурном

Это событие будет длиться до 10 августа (началось оно 28 июля). По словам астролога, в это время дополнительная ответственность и обязанности могут лечь на вас тяжелым и непосильным грузом.

Но с другой стороны педантичность и скрупулезный подход к работе поможет вам добиться хороших результатов. Может показаться, что вы делаете один шаг вперед и восемь - назад. Любой процесс будет идти с большими тормозами.

"Если вы наемный сотрудник, то начальство в целом будет принимать ваши усилия как должное, а вам придется исполнять любые их требования. Небрежность в работе или безответственность не только неприемлемы, но и сработают в будущем против вас", - считает эксперт.

При этом не стоит добиваться расположения или рассчитывать на удачу, чтобы удержаться на плаву в этот период, ведь только тяжелый и упорный труд дадут результат.

"Халявы не будет. Но будут появляться шансы и сигналы, способствующие профессиональному развитию, будто некая сила мягко и плавно заземляет вас, дает почву под ногами и намекает "делай надолго и качественно". Но вы можете столкнуться с неверием в себя, трудностями. Могут быть состояния, что вы не профессионал, самозванец, желания никогда не реализуются", - считает астролог.

По словам Арины Артуровны, в этот период в вашей жизни могут происходить такие события:

вознаграждение за труд в прошлом

штрафы за прогулянные уроки и работу

ухудшение отношений

проблемы с законом

забота о старших, больных

ухудшение здоровья, падению иммунитета и общего энергетического уровня, если не придерживаться дисциплины, режима сна и питания

Солнце в квадратуре с Ураном c 3 по 10 августа

Это время романтического настроя, вам захочется эмоций и приключений. Ваш обычный распорядок или планы нарушит погода, внешние факторы или неожиданные обстоятельства.

"Возможно, вас охватит жажда свободы или независимости. В это время могут озарить гениальные инсайты, и кажется, что за неделю вы прожили интенсивное десятилетие и стали в два раза моложе, в худшем случае возможны скачки самооценки, внутренняя трансформация: "скучно, и теперь не знаю, чего хотеть", - считает астролог.

Но с другой стороны, вам может становиться жутко скучно и поэтому вас будет тянуть на разного рода авантюры и приключения. Прежнее окружение давит, хочется все и сразу, порушить старое, разорвать старые связи: личные, дружеские, бизнесовые и начать с нуля новое.

"В этот период могут быть перебои с электричеством из-за высокого напряжения, взрываться лампочки, чаще обычного зависают программы и техника, перегорают гаджеты и может ударить током", - добавила Арина Артуровна.

Венера в оппозиции с Нептуном

В таком положении планеты будут пребывать с 5 по 17 августа. Этому времени присущи легкая грусть, мечта о чем-то несбыточном.

"Иллюзии превращаются в разочарования. Особую опасность представляет вода. Стирается чувство меры и реальности из сферы денег и/или отношений, мир будто вскрывает тайные пороки, создает интриги", - считает астролог.

По словам Арины Артуровны, если вы прокачаны и проработали свои пороки, чудесным образом создаются приключения в сфере отношений или финансовые авантюры, открываются неожиданные источники дохода, срастаются "мутные" схемы и проекты. Есть высока вероятность щедрых подарков. Возможно новое увлечение в сфере искусства или влюбленность в море (сон, мечту).

Этому периоду присущи:

измены и вранье

сплетни, интриги

разочарования

неистовая влюбленность,

розовые очки в любой сфере жизни

финансовые потери из-за невнимательности или обманов (мошенники, финансовые пирамиды, биткоин и т. д.)

алкогольные, пищевые и наркотические отравления

опасность на воде

Новолуние во Льве

Это событие произойдет 8 августа в 16:50. Астролог говорит, что в этот период благоприятно привлекать к своей особе внимание, производить впечатление, влюбляться, флиртовать.

"Это лучшее время для начинаний бизнеса в сфере развлечений, организаций мероприятий, отдыха, обучения, творчества. Дела в это период идут успешно, поскольку такая луна усиливает организаторские способности и жажду действий. Хорошо работает голова. Люди легко схватывают идеи, предложения что-либо сделать или организовать. Нередко проявляется азарт, вы готовы пойти на риск, если почувствуете, что можете выиграть", - уверена Арина Артуровна.

Новолуние во Льве - благоприятное время для занятий с детьми, репетиторства и поиска учебных заведений, подготовке к школе. Хорошо открываются и развиваются в этот период творческие таланты как у детей так и взрослых.

Новолуние будет благотворно для таких действий:

спекуляций на рынке и трейдинга

новых знакомств, завязывания дружеских отношений, установления полезных контактов

мероприятий по укреплению престижа и авторитета в ближайшем окружении, презентаций, выставок, аукционов, светских раутов, визитов, приемов гостей, показов

культурных мероприятий, посещения театра, кино, стадионов

охоты и спорта

покупки ювелирных изделий, украшений и драгоценностей, подарков для своих любимых и близких

стрижки и лечения волос

Меркурий в Деве

Это событие будет происходить с 12 по 30 августа.

"Период хорош для того, чтоб привести все свои дела и счета в порядок. На переговорах и встречах рекомендуется говорить по сути, без лишней воды. Вам стоит вспомнить о делах и обязанностях, и начать уже работать или усиленно заняться поиском работы, если вы безработный. Псевдопиар или фальшивая обертка распознается за версту", - считает Арина.

В это время ценится конкретная и четкая информация, которая, даже несмотря на то, что поступает из проверенных источников, перепроверяется, иногда и не раз или собирается из разных источников, анализируется. Никто вам на слово не поверит и на эмоции или провокации вряд ли поддастся.

Благоприятно это время для:

поиска деловых контактов

собраний и совещаний, планирования

составления отчетов, инвентаризации, наведения порядка

сдачи анализов и прохождения обследования по здоровью

поиска экспертов в своей нише

поиска нужных медицинских специалистов

консультаций и консультирования

найма на работу сотрудников или поиска домашнего персонала

поиска работы

Венера в Весах

Это событие будет происходить с 16 августа по 10 сентября.

Прекрасное время для выяснений отношений, заключений разного рода партнерств, договоров и регистрации официальных отношений.

"Во время такого транзита люди лучше понимают друг друга, мотивы поступков, легче идут на компромисс, а в случае разногласий стремятся к примирению, дабы сохранить хорошие отношения. На первый план выходит желание общения на душевной основе, стремление найти понимание в собеседнике.

Новое знакомство в этот период может говорить или о возможности делового партнерства, или о начале отношений, которые могут привести к заключению официальных отношений.

Благоприятно это время для:

предложений о сотрудничестве, коллабораций

презентаций, светских тусовок, любых мероприятий, связанных с искусством, модой, красотой

организации богемных мероприятий и богемного образа жизни

регистрации отношений и помолвки, предложений

судовых процессов и разрешений конфликтов

мировых соглашений и пактов

составления брачных договоров, деловых договоров и т. д.

Ретроградный Уран

С 16 августа начинается период ретроградного Урана, продлится он до 21 января.

В это время рекомендуется:

ломать стереотипы

внедрять инновационные технологии в свое дело

внезапные озарения и оригинальные решения каких-то застарелых проблем

значительные перемены в своей жизни - смена работы, переезд, начало новых отношений либо решительный разрыв прежних связей - тех, что стали в тягость

смелые эксперименты исследования, открытия

неожиданные события

Не рекомендуются во время ретроградного Урана:

консервативность

препятствие внедрения IT-технологий

ограниченность мышлений и поступков

примитивные методы решения проблем

препятствование кардинальным изменениям в жизни

неумение подстраиваться и быть вариативным

Оппозиция Юпитера и Солнца с 16 по 25 августа

По словам астролога, с одной стороны вы можете ощущать общую атмосферу удачи и благоденствия. Открываются новые двери, появляются шансы, растут ваши уверенность и самооценка, ускоряется развитие, укрепляется вера в себя, хочется помогать и заниматься благотворительностью.

С другой стороны - вас начинают одолевать моральные терзания: "Меня ценят или обесценивают? Зачем я живу? Что я здесь делаю? Каково мое предназначение? Хорошая я мама, жена? Успешный ли я бизнесмен? На том ли я пути? Достаточно ли хорош в своем деле или как друг, муж, товарищ, компаньон?

Вы можете оказаться в сократовской позе "Я выше всей этой рутины", забросив обычные дела, фанатеете от какой-то одной идеи, отбрасывая остальные возможности, игнорируя практический смысл происходящего.

Вас разрывает на части, хочется куда-то убежать, улететь, уехать, от привычных обязанностей, совсем теряет ценность то, что раньше было важным, но появляются новые интересы, которые прежде показались бы бредом.

В это время могут возникать:

проблемы с законом

ущемленное самолюбие

черный пиар

конфликты, ярые выяснения отношений

потеря репутации

крах карьеры

завышенные несбывшиеся ожидания от себя, людей и т. д.

Полнолуние 22 августа в 15:02

"Хороший день для переезда, перемены места жительства. Благоприятен для семейных культурных мероприятий и интеллектуальных мероприятий. Хороший день для улаживания конфликтов, а также для обсуждения семейных и личных планов. Возможно зачатие", - считает эксперт.

Что ждет в сфере бизнеса

Вероятен кратковременный успех в финансовых спекуляциях, особенно в результате сделок по недвижимости, в сфере услуг. В этот день хорошо намечать планы, возможно открытие новых перспектив. Успех в дальних командировках и поездках.

Здоровье

В это время повышается аппетит, появляется склонность к перееданию, злоупотреблению жирной пищей. Следует поберечь печень. У людей, склонных к аллергии, возможны высыпания. День не подходит для начала борьбы с лишним весом.

