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Небезпечне затемнення: любовний гороскоп на січень 2019 року

Lite » Стиль життя 04.01.2019 - 13:42
Небезпечне затемнення: любовний гороскоп на січень 2019 року
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Після важкої осені, яка принесла розчарування, настає вдалий час для любові

Останнє випробування чекає попереду, пов'язане з затемненнями в січні, а потім вже несприятливих астрологічних чинників у сфері любові довго не буде, і можна буде налагодити відносини, почати нові, відновити старі, стверджують астрологи в Instagram.

Не перебільшуйте

Перша декада січня все ще може бути напруженою. Якщо здається, що все дуже погано і гірше нікуди, це, швидше за все, тільки здається. Тому що цей песимістичний настрій спричинен Венерою, яка нереально довго в кінці року була в ревнивом, образливому, мстивому Скорпіоні. А в коридорі затемнень будуть ще розгойдуватися емоційні гойдалки і легко виростити з мухи слона.

Небезпечне затемнення: любовний гороскоп на січень 2019 року

Фото: (pixabay.com)

Емоції захлиснуть

Може з'явитися бажання припинити відносини разом. Але має сенс зупинитися і подумати. Розлучившись на емоціях, можете пошкодувати дуже скоро, але не факт, що помиритися потім вийде. Те, що йде на затемнення, йде назавжди. У всякому разі – надовго. Розставання в коридорі затемнень (до 24-25 січня) можуть бути критичними.

Небезпечне затемнення: любовний гороскоп на січень 2019 року

Фото: (pixabay.com)

Найскладніший період у році

Найкритичніший період – це ось прям зараз, перед сонячним затемненням, 6 січня і кілька днів після. Потім вже ситуація в особистому житті не буде здаватися Вам безнадійною. Венера відходить з похмурого Скорпіона, переходить в життєрадісний Стрілець і йде на зближення з Юпітером, планетою щастя. І якщо зараз все здається погано, то вже до середини січня усе буде виглядати краще.

Любовний прогрес

Венера переходить в Стрілець 6 січня, бо буде в з'єднанні з Юпітером і у трині з Марсом. До кінця січня вона буде сприяти прогресу в любові після довгого періоду коливань або застою, новим знайомствам. Щасливі події багатьом принесе, пристрасну любов.

Благотворний вплив Венери поширюється на всі Знаки Зодіаку. Але найбільше його відчують самі Стрільці, а також Леви і Овни. У меншій мірі Водолії і Ваги.

Небезпечне затемнення: любовний гороскоп на січень 2019 року

Фото: (pixabay.com)

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