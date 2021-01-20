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Оля Полякова рассказала, что думает об украинском языке и новом законе

Мальдивы, Среда 20 января 2021 21:58
Оля Полякова рассказала, что думает об украинском языке и новом законе
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах с семьей. При этом знаменитая украинская певица находит время на то, чтобы поговорить о новом языковом законе, который обязывает обслуживать потребителей на украинском языке.

Она также обратилась к украинцам, которые недовольны переходом сферы обслуживания на государственный язык.

"Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили по-итальянски, а в Италии – по-французски. Может, очень хотят разговаривать американцы на каком втором языке, а не на английском. Люди, у нас должна быть наша украинская речь. Может, сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем ваши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно. Потому что для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо знать свой язык и надо на нем говорить. Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?" - сказала певица.

Оля Полякова высказалась об украинском языке и новом законе (видео: YouTube)

Напомним, в сети появилось видео квартиры Оли Поляковой в центре Киева. Артистка не скрывала, что живет в большой квартире в самом сердце столицы. Жилье артистки находится напротив НБУ на улице Институтской.

Ранее Оля Полякова отпраздновала свой 37-й день рождения в окружении семьи у океана. Утром были процедуры для тела, а вечером - праздник для души. При этом празднование проходило на закрытом пляже.

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