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Оля Полякова розповіла, що думає про українську мову і новий закон

Мальдіви, Середа 20 січня 2021 21:58
Оля Полякова розповіла, що думає про українську мову і новий закон
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова продовжує насолоджуватись відпочинком на Мальдівах з сім'єю. При цьому знаменита українська співачка знаходить час на те, щоб поговорити про новий мовний закон, який зобов'язує обслуговувати споживачів українською мовою.

Вона також звернулася до українців, які незадоволені переходом сфери обслуговування на державну мову.

"Люди добрі, а ви бачили, щоб у Франції говорили італійською, а в Італії - французькою. Може, хочуть розмовляти американці на якійсь іншій мові, а не англійською. Люди, у нас має бути наша українська мова. Може, зараз це когось і дратує, але в майбутньому ваші діти будуть говорити українською, і це прекрасно. Тому що для того, щоб усвідомити, що ти українець, треба знати свою мову і треба на ній говорити. Чому ми в нашій країні розмовляємо на чужій мові?" - сказала співачка.

Оля Полякова висловилася про українську мову і новий закон (відео: YouTube)

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео квартири Олі Полякової в центрі Києва. Артистка не приховувала, що живе у великій квартирі в самому серці столиці. Житло артистки знаходиться навпроти НБУ на вулиці Інститутській.

Раніше Оля Полякова відсвяткувала свій 37-й день народження в оточенні сім'ї біля океану. Вранці були процедури для тіла, а ввечері - свято для душі. При цьому святкування проходило на закритому пляжі.

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