Ольховы смотрины 17 апреля: что строго запрещено делать, важные приметы и именинники

Народные приметы и традиции 17 апреля

С этого дня начинали внимательно наблюдать за цветением ольхи. Если к 17 апреля дерево проснется, можно готовиться к потеплению и работам в поле, огороде или в саду.

На теплую погоду указывала не только ольха, но и сверчки. Иосиф Песнопевец "пробуждал сверчков", завлекал журавлей и прочих перелетных птиц.

Внимательно отслеживали состояние дерева пчеловоды. При наличии явных признаков пробуждения растения, отсчитывали 10-14 дней, чтобы выставлять улей с пчелами на улицу.

Что запрещено делать на Ольховы смотрины

Строго запрещено обижать птиц, особенно журавлей. Считается, что такой поступок повергнет человека в горести и несчастья.

Нельзя сегодня стирать постельное бельё и полотенца. Это может стать причиной депрессии, печалей и возвращения дурных воспоминаний.

А постиранную одежду не стоит также развешивать на веревках с помощью прищепок, иначе на вас нахлынут неприятные эмоции. Просто перекиньте постиранное через веревку, а лучше - перенесите стирку на другой день.

Не рекомендуется в этот день покупать обновки. Любая купленная сегодня вещь принесет только неприятности и беды.

Запрещается смотреть на увядающие растения - это может повлечь трудности в любви.

Откажитесь в этот день от черного хлеба - это к бедности. А также не расчесывайте волосы, иначе можете запутать свою судьбу и все пойдет наперекосяк.

Народные приметы 17 апреля

Если на ольхе много серёжек - будет урожай овса, а если много шишек - уродит ячмень.

Восход солнца золотисто-розовый - жди хорошей погоды в ближайшее время.

Если береза распустила листья раньше ольхи - лето будете засушливым, если наоборот - влажным.

Хорошей приметой считается увидеть и услышать журавлиный клин 17 апреля - ваша семья будет под сильной защитой от зла и темных сил на весь год.

Именины 17 апреля празднуют: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Феодор, Яков.