Вільхові оглядини 17 квітня: що суворо заборонено робити, важливі прикмети і іменинники

Народні прикмети і традиції 17 квітня

З цього дня починали уважно спостерігати за цвітінням вільхи. Якщо до 17 квітня дерево прокинеться, можна готуватися до потепління та робіт у полі, городі чи в саду.

На теплу погоду вказувала не лише вільха, але і цвіркуни. Йосип Піснеспівець "пробуджував цвіркунів", заманював журавлів та інших перелітних птахів.

Уважно відстежували стан дерева бджолярі. При наявності явних ознак пробудження рослини, відраховували 10-14 днів, щоб виставляти вулик з бджолами на вулицю.

Що заборонено робити на Вільхові оглядини

Суворо заборонено ображати птахів, особливо журавлів. Вважається, що такий вчинок оберне людину в смуток і нещастя.

Не можна сьогодні прати постільну білизну і рушники. Це може стати причиною депресії, смутку і повернення поганих спогадів.

А випраний одяг не варто також розвішувати на мотузках за допомогою прищіпок, інакше на вас нахлинуть неприємні емоції. Просто перекиньте випране через мотузку, а краще - перенесіть прання на інший день.

Не рекомендується в цей день купувати обновки. Будь-яка куплена сьогодні річ принесе тільки неприємності і біди.

Забороняється дивитися на прив'ялі рослини - це може спричинити труднощі в коханні.

Відмовтеся у цей день від чорного хліба - це до бідності. А також не розчісуйте волосся, інакше можете заплутати свою долю і все піде шкереберть.

Народні прикмети 17 квітня

Якщо на вільсі багато сережок - буде врожай вівса, а якщо багато шишок - вродить ячмінь.

Схід сонця золотисто-рожевий - чекай доброї погоди на найближчий час.

Якщо береза розпустила листя раніше вільхи - літо будете посушливим, якщо навпаки - вологим.

Хорошою прикметою вважається побачити і почути журавлиний клин 17 квітня - ваша сім'я буде під сильним захистом від зла і темних сил на весь рік.

Іменини 17 квітня святкують: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір, Яків.