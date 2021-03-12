Новолуние в Рыбах: астролог рассказала, кому сильно повезет

"Новолуние пройдет в приятных, чувственно-духовных энергиях с некой ноткой дурмана. Аспект будет проходить в соединении со стеллиум планет - Солнцем, Нептуном и Венерой", - рассказывает астролог.

По ее мнению, это будет способствовать раскрытию творческого потенциала, музыке, искусству, всем сферам, где требуется фантазия, красота, вдохновение и интуиция.

Помимо всего прочего Венера отвечает за финансы, поэтому до 21 числа можно ожидать финансовый приток или финансовую помощь со стороны.

"Будет возможность реализовать все тайные свои желания, поговорить на глубокие темы затронув самые тонкие струны своей души, признаться в чувствах человеку. Энергии будут побуждать делать хорошие вещи, помогать ближним, заниматься благотворительностью", - уверена эксперт.

С другой стороны, может быть нестабильное душевное состояние, все подвергается сомнению, энергии очень сильно колеблются, видоизменяются, как информация, так и события.

В это время будут сниться вещие сны, повысится восприимчивость к внешнему миру, новостям, люди будут легко поддаться чужому влиянию.

"С 12 по 14 марта хорошо восстановить свою энергию на природе, возле воды, в SPA, можно заняться рыбалкой либо просто побыть в уединении и помечтать. Так вы сможете гармонизировать свой эмоциональный фон и в новый лунный месяц войти одухотворенным и вдохновленным", - резюмировала Арина Артуровна.