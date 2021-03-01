Гороскоп на март 2021 всем знакам Зодиака: какие успехи и достижения принесет нам весна

Гороскоп на март 2021 расскажет каждому представителю знака Зодиака, чего ждать от первого месяца весны в самых важных жизненных сферах: любви, финансах, карьере, здоровье. Астролог дала важный совет каждому из представителей зодиакального круга.

Гороскопом на март 2021 года для всех знаков Зодиака поделилась украинский астролог Арина Артуровна.

Овен

В марте Овнов ожидает творческий рост, успех и карьера в творческих профессиях, медицине, морских делах, тайное покровительство, доверительные отношение с начальством, дела, связанные с благотворительностью или отельно-развлекательным бизнесом. Успешно так же будут складываться дела с налогами. Благоприятное время для дальних путешествий и командировок.

Над многими ситуациями в марте Овны будут наблюдать со стороны, из-за кулис. А как поступить, здесь вам подскажет интуитивное чувство. В некоторых случаях личные дела, любовные или денежные манипуляции могут вестись в тайне.

В течение месяца, может быть, склонность уходить в себя или будет чувствоваться одиночество и нужда в нормальном партнере. Могут дать о себе знать или активизироваться тайные враги и конкуренты. Много ненужной болтовни, информации и сплетен, которые могут вызвать конфликтные ситуации.

Март будет тянуть вас к удовольствиям, азартным играм, аферам, отдыху, к злоупотреблению алкоголем, поэтому будьте бдительны. Так же может быть риск, что вам захотят испортить репутацию в соцсетях. Большая подверженность влиянию других людей. Застенчивость, скрытность может привести к одиночеству и разочарованию в любви. Большое влияние подсознания.

Телец

В марте вы сможете установить важные отношения со статусными или важными людьми. Это время, когда сбываются некоторые мечты и надежды. С друзьями устанавливаются теплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей, также возможны романтические отношения в дружеском кругу. В это время вы сможете найти спонсора или покровителя, который даст деньги на какой-то проект или для продвижения стартапа.

В финансовых вопросах будьте внимательны к тратам, трезво рассчитывайте свои возможности. Будет присутствовать предпринимательский дух и азарт. Основная ваша активность будет направлена на финансовую сторону жизни. В этот период будут эффективнее краткосрочные проекты и дела.

Благоприятное время для поиска единомышленников, партнеров в хобби или в стартапах. Если Вы давно хотели расширить свои возможности - март для этого очень подходит: активно налаживайте контакты с зарубежными коллегами, открывайте группы в соцсетях и каналы на YouTube.

В личных отношениях опасности февраля могут сохраниться, поэтому не будьте эгоистичны, проводите как можно больше времени с любимым человеком. Основа крепких отношений - честность и доверие. А провокации могут привести только к непониманию, обидам и отдалению. Существует вероятность тайных связей и запретных любовных отношений, но решаясь на обман, будьте готовы, что он раскроется и приведет к нерадостным последствиям.

Близнецы

В марте Близнецов ждут приключения, азарт, авантюры и интересные поездки. Также могут возобновиться судебные дела, столкновения с несправедливостью и неприятности, связанные с вашими родственниками. Это хороший период для переговоров с боссом или другими влиятельными людьми.

Публичные светские мероприятия помогут вам оказаться в центре внимания. Продемонстрируйте окружающим свой профессионализм, обаяние и склонность к сотрудничеству и заинтересованность. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас внимание: пользуйтесь любым удобным случаем, чтобы попасться им на глаза.

Это благоприятный период, чтобы искать покровительства, спонсорства, статусных женщин или тех, кто обладает властью или положением. Используйте представившийся случай для расширения своих возможностей. Зарубежное партнерство или совместный проект могут вынести вас на волну успеха, сделать известным и успешным человеком.

Астролог предупреждает, что есть вероятность неприятностей со здоровьем во второй половине месяца.

Вам следует в это время особенно внимательно относиться к любым недомоганиям, одеваться по погоде, провести профилактические мероприятия и укрепить иммунитет, чтобы не обострились хронические и психические заболевания. Ни в коем случае не затягивайте с визитом к врачу, если плохо себя чувствуете.

Рак

В марте стоит позаботиться о своем здоровье, так как могут обостриться хронические, иммунные и психологическо-невротические болезни. Также есть опасность штрафов, краж и мошенничества, проблемы с налоговыми.

Образование, онлайн-обучение, путешествия, рекламные кампании и продвижение своего бренда выступят в этом месяце на первый план. Кроме того, возможны романтическое увлечение или приятные приключения за границей.

Также в марте могут возникнуть ситуации и быть предприняты действия, связанные с бракоразводным процессом или судебными решением. Если решаете юридические вопросы - они будут в вашу пользу.

В финансовых вопросах следует быть информационно-подкованным и расставаться с деньгами разумно. В этот период предприниматели, а также все, кто работает с крупными инвестициями, должны быть сдержанными, аккуратными и предельно прагматичными, чтобы не стать жертвой мошенников.

Лев

В марте у Львов могут быть конфликты или разрывы отношений с бизнес и личными партнерами по браку вплоть до развода, поэтому следует умерить свой пыл.

Могут быть предательства и измены со стороны партнера. Либо вы сами можете поддаться страсти и изменить любимому человеку и из-за этого потерять его. Светские контакты, романтические увлечения и сексуальные отношения станут особенно активными в этом месяце.

Возможно, помощь представителей знака понадобится кому-то из родственников или друзей из-за болезни или каких-то непредвиденных обстоятельств.

Ваши бизнес-инициативы в марте будут конструктивны, и имеют хорошую перспективу. Вам присущи хорошие деловые качества и будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Трудолюбие и ваш профессионализм будет на высоте, вы сможете получить выгодную работу или предложение от партнера. Время благоприятное для любых финансовых сделок и операций.

Весы

Весам в марте стоит заняться своим здоровьем, восстановить эмоциональное и физическое состояние. Если вам предстоят любые хирургические вмешательства, то они пройдут весьма успешно.

На работе или среди подчиненных наладится климат, могут завязаться дружеские или романтические отношения, также будут возможности изменить условия труда на более выгодные и комфортные.

В этот период вы лучше определите личный статус и влияние среди тех, с кем работаете. Также этот период времени благоприятен для завоевания авторитета среди профессионалов, улучшения отношений с членами семьи и обслуживающим персоналом, с коллегами. Благоприятное время для поиска домашнего персонала и новых наемных работников.

Помимо того в марте предвидятся вынужденные или запланированные командировки и поездки на выставки, конференции и презентации. У Весов могут появиться дела за границей либо могут предложить работу в иностранной фирме, или же дело ограничится деловыми контактами с иностранными партнерами по бизнесу, что будет весьма эффективно.

Это хорошее время, чтоб навести порядок дома и на работе, начать ремонт, отремонтировать любого рода поломки, оформить документы по прописке или любой недвижимости, решить вопросы организации бизнеса или земли.

Скорпион

Эксперт считает, что в марте Скорпионов ждут увлекательные поездки, посещение выставок презентаций, обучение, участие в семинарах и конференциях, интересная увлекательная информация, приятные встречи и знакомства, которые могут перерасти в любовные.

Вопросы, связанные с детьми, с их воспитанием и обучением, спортом, играми, развлечениями, участие в конкурсах, будут решаться успешно. Возможно, вам или ребенку понадобится дополнительное обучение и нанять репетитора.

Что касается личной жизни, то она будет связана с квартирными вопросами. Здесь можно достаточно успешно решить вопрос с проживанием, быстро улучшить условия, переехать к своему партнеру. Март станет для вас временем романтики, теплых отношений с домашними, увлечений и любовных приключений.

А вот в финансах начало весны будет не особо успешным. Если вы кому-то что-то должны, то в марте придется отдавать долги. В плане финансов может быть достаточно напряженный период, так как придется много и интенсивно работать, решать вопросы, связанные с бизнес-партнерством, чужими деньгами, страховками, наследством, налогами, алиментами и кредитами. Так же придется брать на себя ответственность за серьезные ситуации, которые возникнут в этом месяце.

Стрелец

По мнению специалиста, в марте наступает благоприятный период для того, чтобы решить все вопросы с недвижимостью и землей, продать, приобрести, сдать в аренду, заняться обустройством дома или офиса.

Наслаждения и удовольствия принесут вам домашние развлечения или участие в светских мероприятиях вместе с родными и близкими людьми. Кроме того, возможно приобретение элементов роскоши и декора, пополнение библиотеки или предметов искусства с целью созидательной обстановки дома или офиса.

Этот месяц будет удачным для зачатия, если вы давно мечтаете о расширении семейства. Можно отправиться в путешествие с любимым человеком, взять в отпуск и ребенка. С родителями выстроятся теплые, душевные отношения.

Также в марте может произойти знакомство с будущим партнером по браку или по бизнесу в поездках, командировках и соцсетях, либо отношения перейдут на более серьезный уровень с уже имеющимся партнером.

Постарайтесь предпринять практические действия с энергией и энтузиазмом по установлению любого партнерства или созданию коллабораций, агрессивно ведите переговоры по контрактам.

Стрельца ждет активное взаимодействие с партнерами по бизнесу, большое количество договоров, сделок, хорошее время для всех видов консультаций и экспертных оценок. Но могут быть и спорные ситуации, которые продолжатся юридическими делами.

Козерог

Ваши умственные способности и предприимчивость в марте усилятся в разы, будут легко завязываться контакты и деловые отношения, повысится подвижность. Отлично будут складываться организационные дела.

Март - благоприятный период для встреч, поездок, командировок, внедрения новых идей и разработок, оформления бумаг. Возможно, кому-то из близких или родственников понадобится ваша помощь.

Ваша активность в этот период в основном будет связана с профессиональной деятельностью. Будет много работы, суеты и "кипиша". Вы сможете сменить работу или активно заниматься поиском работы. Так же могут быть кратковременные или дополнительные доходы и заработки. Спешка может привести к нервозности и как следствие - к ошибкам.

Астролог предупредила, что в марте обострятся болезни, возможны простуды, воспалительные заболевания. Также возможно срочное хирургическое вмешательство, например, в связи с травмой или острым аппендицитом.

Хорошо предпринять какие-то действия по улучшению и укреплению своего иммунитета: записаться в тренажерный зал, посетить сеансы массажа, спа, начать бегать по утрам.

Водолей

В марте Водолеи погонятся за удовольствиями и развлечениями, но будьте аккуратны и не забывайте про детей. Следует уделить внимание своим домочадцам и любимым, так как могут быть проблемы с воспитанием, разлад в отношениях, проблемы в обучении и разочарование в любви.

Благоприятное время для светских мероприятий, отпусков и творчества, которое может перерасти в серьезное увлечение и дело. Романтические и сексуальные увлечения в этом месяце полностью реализуют свой потенциал.

Возможен прорыв в творческих профессиях, спорте и любых спекулятивных предприятиях, и торгах. Так же пойдет вверх бизнес, который связан с отдыхом, лечением и который не облагается налогами, заграничный бизнес.

В марте улучшится ваше финансовое положение. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.

Самочувствие может подкачать в первой и третьей декадах. В это время следует поберечь свое здоровье, не заниматься самолечением, следовать всем советам врачей. Кроме того, третья декада - время повышенной травмоопасности и ДТП.

Рыбы

В марте Рыбам будет везти во многих сферах жизни. Возможно осуществление и реализация ваших планов, мечт и целей. В это время могут появиться покровители, спонсоры, надежные друзья, которые помогут решить ваши проблемы.

Время благоприятно для организации любых предприятий и мероприятий, коллабораций, создания и вступления в разного рода акционерные общества и общественные организации, также благоприятно для политики, удаленной работы, IT и любых мероприятий в онлайне.

В семье, среди родственников и дома может быть нездоровая обстановка, возможны ссоры, скандалы и вынужденный переезд из-за сложившихся обстоятельств. Либо кто-то из домашних захочет съехать от вас. Кроме того стоит быть предельно аккуратными с любыми сделками по недвижимости.

В этом месяце вы станете более привлекательным для окружающих, отличное время для того, чтобы уделить больше времени своей внешности, поработать над своим имиджем и обновить гардероб. Возможно, вам пора похудеть, заняться спортом, сходить в салон или даже проконсультироваться с пластическим хирургом, если вы давно мечтали что-то изменить в себе.