Молодик у Рибах: астролог розповіла, кому сильно повезе

"Молодик мине в приємних, чуттєво-духовних енергіях з якоюсь ноткою дурману. Аспект буде проходити в поєднанні зі стелліум планет - Сонцем, Нептуном і Венерою", - розповідає астролог.

На її думку, це буде сприяти розкриттю творчого потенціалу, музиці, мистецтву, всім сферам, де потрібна фантазія, краса, натхнення та інтуїція.

Крім усього іншого Венера відповідає за фінанси, тому до 21 числа можна очікувати фінансовий приплив або фінансову допомогу зі сторони.

"Буде можливість реалізувати всі свої таємні бажання, поговорити на глибокі теми торкнувшись найтонших струн своєї душі, зізнатися у почуттях людині. Енергії будуть спонукати робити хороші речі, допомагати ближнім, займатися благодійністю", - впевнена експерт.

З іншого боку, може бути нестабільний душевний стан, все піддається сумніву, енергії дуже сильно коливаються, видозмінюються, як інформація, так і події.

В цей час будуть снитися віщі сни, підвищиться сприйнятливість до зовнішнього світу, новин, люди будуть легко піддатися чужому впливу.

"З 12 по 14 березня добре відновити свою енергію на природі, біля води, в SPA, можна зайнятися риболовлею або просто побути на самоті і помріяти. Так ви зможете гармонізувати свій емоційний фон і у новий місячний місяць увійти одухотвореним і натхненним", - резюмувала Аріна Артуровна.