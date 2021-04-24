Ночные морозы и штормовой ветер: каким областям с погодой не повезет

На востоке Украины ночью пройдет дождь, днем без существенных осадков. Ожидается сильный штормовой ветер. Температура воздуха ночью составит от +5 до +8 градусов, днем от +12 до +15 градусов.

В южной части ночными морозами зацепит Николаевскую область, в остальных от +3 до +6 градусов. Днем без существенных осадков, от +13 до +15 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами. В Крыму без осадков, сильный ветер, ночью +4 +6 градусов, днем +14 +16 градусов.

На севере ожидается ощутимое похолодание и вероятен небольшой дождь. Ночью в регионе от -1 до -3 градусов, днем +7 +9 градусов.

В западных областях также прогнозируются ночные морозы, до -3 градусов. Без существенных осадков во всех областях региона, возможен сильный ветер. Днем прогреется до +8 +11 градусов.

В центральной части страны морозами зацепит Черкассы, там прогнозируется до -3 градусов, в остальных в ночные часы до +3 градусов, днем от +8 до +11 градусов. Осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер.

В Киеве возможен небольшой дождь днем, ночью без осадков. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от 0 до -2 градусов, днем +7 +9 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 24 апреля