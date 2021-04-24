Нічні морози і штормовий вітер: яким областям з погодою не пощастить

На сході України вночі пройде дощ, Вдень без істотних опадів. Очікується сильний штормовий вітер. Температура повітря вночі становитиме від + 5 до +8 градусів, вдень від +12 до + 15 градусів.

У південній частині нічними морозами зачепить Миколаївську область, в інших від + 3 до + 6 градусів. Вдень без істотних опадів, від +13 до + 15 градусів. Очікується сильний вітер з поривами. У Криму без опадів, сильний вітер, вночі + 4 +6 градусів, вдень +14 + 16 градусів.

На півночі очікується відчутне похолодання і ймовірний невеликий дощ. Вночі в регіоні від -1 до -3 градусів, вдень +7 +9 градусів.

У західних областях також прогнозуються нічні морози, до -3 градусів. Без істотних опадів у всіх областях регіону, можливий сильний вітер. Вдень прогріється до + 8 + 11 градусів.

У центральній частині країни морозами зачепить Черкаси, там прогнозується до -3 градусів, в інших в нічні години до +3 градусів, вдень від +8 до +11 градусів. Опади не прогнозуються, можливий сильний вітер.

У Києві можливий невеликий дощ вдень, вночі без опадів. Вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці від 0 до -2 градусів, вдень +7 +9 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 24 квітня