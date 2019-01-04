Никогда так не делайте: антитренды Instagram 2019

Фото: (Иллюстративное фото) pixabay.com

В соцсетях тоже есть свои тренды и антитренды

Недавно мы писали о том, в каком направлении движется развитие одной из самых популярных сетей и какие тренды в ведении аккаунта станут преобладающими в 2019 году, то в этот раз речь пойдет о том, что уже отжило и устарело в Instagram.

1. Без темы

Общая тема профиля в Instagram больше не актуальна. Если годом ранее выстраивание профиля по цветовому и смысловому наполнению было практически аксиомой, то сейчас специалисты в области PR советуют отказаться от излишней гламурности и "правильности" аккаунта. И причиной такого кардинального изменения к имиджу страницы стало появление stories, которые "перетянули" внимание пользователей на себя.

Фото: (pixabay.com)

2. "Глянцевые" фото

Обработанные фото большим количеством фильтров и редакторов — больше не актуальны. Подчищенные тени на лице, цветокоррекция и полное отсутствие морщинок и прыщиков — абсолютный антитренд. Все больше публичных личностей выставляют на показ свою жизнь без приукрашивания, тем самым завоевывая сердца пользователей.

3. Отсутствие "изюминки" канала

Фото-мейнстрим, как вирус, подхваченный от фешн-блогеров распространяется по всем аккаунтам за считанные дни — одинаковые глянцевые лица, позы, подача материала уже надоели пользователям, это не цепляет их внимание. Сейчас модно демонстрировать свою неповторимость и индивидуальность.

Фото: (pixabay.com)

4. Конкурсы за подписку

Giveaway (конкурс с призовым фондом за подписку на один или несколько каналов, собирающий в короткий срок большие объемы подписчиков). Исследования показали, что Гивы могут "убить" канал. Instagram отслеживает кривую популярности канала, после конкурса, когда основная масса подписчиков отпишется (ведь, признаться канал для них сразу потеряет интерес), соцсеть зафиксирует отток и больше не станет продвигать канал. Гивы — губительны, это уже аксиома.

5. Если нечего сказать — молчи

Пост ради поста — это пустая трата времени своего и своих драгоценных подписчиков, и это не обязательно касается подписи под фото и обилия невнятных хэштегов. Сотня одинаковых селфи, десятки малоинформативных видео, фото не несущие никакой смысловой нагрузки — "в топку". Мнение, что чем больше активности в профиле, тем лучше его продвижение в корне не верно, информационный мусор никому не интересен.

Фото: (pixabay.com)

Также мы описали пять трендов в одежде, которые все еще не потеряли своей актуальности и будут популярными в наступившем году.

Кроме того, украинский стилист рассказала, какие вещи не стоит надевать в 2019 году. Что станет явным антитрендом.