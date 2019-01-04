Тренды Instagram в 2019 году: на пике популярности

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Соцсети стремительно меняются, поэтому мы собрали самые актуальные тренды, которые наберут популярность в 2019 году

Если в 2018 году правилами хорошего тона и вкуса в Instagram были скрупулезное продумывание профиля в одной цветовой гамме и определенной теме, подогнанной под стандарт, то в наступившем году стоит играть по другим правилам. И так, на пике популярности:

1. Живые stories

Исследования пиарщиков показывают, что подписчиков в последнее время все больше интересует живой контент, который в большей степени, чем в ленте новостей, присутствует в stories. Не пренебрегайте этими знаниями, stories — это вполне серьезная площадка для успеха.

Фото: pixabay.com

2. Недооцененные highlights

Хайлайты находятся ниже описания и выше контента размещённого в аккаунте (для владельцев аккаунта помечены, как "Актуальное"), которые очень ценны для владельцев Instagram-каналов, однако, не все об этом знают. Отображаются они только на главной странице профиля и представляют собой набор stories, собранных в один альбом с тем названием, которые вы ему зададите. И если обычные stories через сутки пропадут, то highlights останутся в профиле, пока вы сами их не удалите. Сделайте их интеренее и они сделают вас популярнее.

3. Видео-котент

Как не странно в соцсети, которая изначально была создана для фото-контента, подписчиков все меньше интересуют фото, и все больше видео. Кроме того, есть один секрет в этой социальной сети — видео в ней продвигается лучше, чем фото.

Фото: pixabay.com

4. Запрос на личность

Индивидуальности, персоналити — это то, что людей будет интересовать в сети в 2019 году. Одинаковые глянцевые лица, позы, подача материала уже надоели пользователям, это не цепляет их внимание. Ни фешн, ни стильная, а честная и искренняя информация про окружающий вас мир будет интересна пользователям. Время найти то, что отличает вас от других, свою изюминку и наслаждаться тем, какой вы есть.

Фото: pixabay.com

5. Свобода публикаций

Правило всех смм-щиков о том, что очень важно рассчитать точное время, когда сделать публикацию - больше не работает. Если в 2018 году все знали, что наилучшее время запостить что-то новенькое — это утро, пока все добираются на работу или на учебу, или вечером, в конце рабочего дня. То в 2019 — это не работает из-за политики Instagram, согласно которой посты размещаются в ленте без привязки ко времени. Поэтому, основной тренд — свобода публикаций. Больше не стоит обращать внимание на то, когда опубликован пост, когда бы вы это не сделали, все равно, свои лайки и просмотры он обязательно наберет.

Бонус: Больше не "скролим", а "свайпаем"

В 2019 году скорее всего лента Instagram подвергнется изменениям. Листать ее можно будет по-другому, и первыми предпосылками к этому стал IGTV, добавленный в 2018 году, как стартовая площадка к этим изменениям.

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