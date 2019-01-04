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Ніколи так не робіть: антітренди Instagram 2019

Lite » Стиль життя 04.01.2019 - 18:10
Ніколи так не робіть: антітренди Instagram 2019
Фото: (Ілюстративне фото) pixabay.com

У соцмережах теж є свої тренди і антітренди

Нещодавно ми писали про те, в якому напрямку рухається розвиток однієї з найпопулярніших мереж і які тренди у веденні акаунта будуть переважати в 2019 році, то в цей раз мова піде про те, що вже віджило і застаріло в Instagram.

1. Без теми

Загальна тема профілю в Instagram більше не актуальна. Якщо роком раніше вибудовування профілю по колірному і змістовному наповненню було практично аксіомою, то зараз фахівці в галузі PR радять відмовитися від зайвої гламурності і "правильністі" акаунта. І причиною такої кардинальної зміни ставлення до іміджу сторінки стала поява stories, які "перетягнули" увагу користувачів на себе.

Ніколи так не робіть: антітренди Instagram 2019

Фото: (pixabay.com)

2. "Глянцеві" фото

Оброблені фото великою кількістю фільтрів і редакторів — більше не актуальні. Підчищені тіні на обличчі, корекція кольору і повна відсутність зморшок і прищів — абсолютний антитренд. Все більше публічних особистостей виставляють на показ своє життя без прикрас, тим самим завойовують серця користувачів.

3. Відсутність "родзинки" каналу

Фото-мейнстрім, як вірус, підхоплений від фешн-блогерів поширюється по всіх акаунтах за лічені дні — однакові глянцеві обличчя, пози, подача матеріалу вже набридли користувачам, це не чіпляє їх увагу. Зараз модно демонструвати свою неповторність та індивідуальність.

Ніколи так не робіть: антітренди Instagram 2019

Фото: (pixabay.com)

4. Конкурси за підписку

Giveaway (конкурс з призовим фондом за підписку на один або декілька каналів, що збирає в короткий термін великі обсяги підписників). Дослідження показали, що Гіви можуть "вбити" канал. Instagram відстежує криву популярності профілю, після конкурсу, коли основна маса підписників відпишиться (адже, зізнатися канал для них відразу втратить цікавість), соцмережа зафіксує відтік і більше не стане просувати канал. Гіви — згубні, це вже аксіома.

5. Якщо нема чого сказати — мовчи

Пост заради посту — це марна трата часу свого і своїх дорогоцінних підписників, і це не обов'язково стосується підпису під фото і великої кількості невиразних хэштегів. Сотня однакових селфи, десятки малоинформативных відео, фото, що не несуть ніякого смислового навантаження — "в топку". Думка, що чим більше активності в профілі, тим краще його просування в корені не вірно, інформаційне сміття нікому не цікаве.

Ніколи так не робіть: антітренди Instagram 2019

Фото: (pixabay.com)

Також ми описали п'ять трендів в одязі, які все ще не втратили своєї актуальності і будуть популярними в новому році.

Крім того, український стиліст розповіла, які речі не варто надягати в 2019 році. Що стане явним антитрендом.

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