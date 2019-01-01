Топ-5 модных трендов, которые останутся в 2019 году

Пять трендов, которые все еще не потеряли своей актуальности
Несмотря на то, что модные тренды в последнее время все быстрее стали вытеснять друг друга и мгновенно устаревать, некоторые тенденции 2018 года все же останутся с нами в 2019 году,
1. Юбка-плиссе
Во-первых, стоит обратить внимание на плиссированные юбки длинны миди, которые не теряют своей популярности уже несколько сезонов. Если вы их уже носите, то продолжайте их носить, если только собирались приобрести — смело делайте это. Это в меру классическая, в меру базовая модель, которая даже утратив свою актуальность, через пару лет может взять реванш и опять вернуться в моду.
Фото: Юбку-плиссе еще рано прятать на дальнюю полку (instagram.com/no_n_a_m_e_s_)
2. Пластиковые элементы
Селебрити уже давно используют этот тренд, в нашу повседневную жизнь он входит все же с осторожностью. Пластиковые сумочки, элементы обуви из прозрачного материала, ремни, зонтики — это все уже давно есть на полочках магазинов. Продвинутым модницам все же стоит присмотреться к юбкам со вставками из пластика, курткам или головным уборам, которые используют этот тренд.
Фото: Если прозрачность пластика в одежде вас все еще настораживает, то начните сумочки (instagram.com/style_olaola)
3. Завышенная талия
Подчеркнутая талия продолжает быть актуальной. Этот тренд в основном сейчас касается брюк с высокой посадкой, но и пояса поверх жакетов и свитеров тоже к нему относятся. Все, что может подчеркнуть вашу талию — актуально в 2019 году.
Фото: Акцент на талии добавит стройности образу (instagram.com/iswag_kem2014)
4. Прозрачный верх
Блузы из сетки или органзы тоже не потеряют своей актуальности. Они могут выступать самостоятельным элементом одежды и надеваться сразу на белье, а также использоваться в качестве второго слоя поверх шелковых маечек или топов.
Фото: Откровенная прозрачность снова в тренде (instagram.com/womens_discount_store)
5. Пайетки, блестки, стразы
Праздничное настроение будет с нами целый год, потому что все блестящие элементы будут в тренде и в 2019 году. Если вы еще не успели приобрести платье в пайетках, то самое время это сделать и смело носить его еще пару сезонов.
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