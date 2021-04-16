Никитин день 16 апреля: что категорически нельзя делать, все приметы и именинники

Традиции и обряды 16 апреля

В народе верили, что именно сегодня Водяной просыпается от зимней спячки и первым делом начинает искать, чем бы поживиться.

Некоторые опасались паводков, которые приносили беды, поэтому стремились именно в этот день определить, насколько может выйти из берегов река. К примеру, смотрели на высоту гнезда кулика и размещение кротовых нор.

В этот день старались задобрить Водяного, поэтому бросали в водоемы рядом с домом разную пищу (часто - пирожки с картошкой или капустой).

Что сегодня нельзя делать

Нельзя приходить к воде с пустыми руками - Водяной обидится и будут обильные паводки.

Не следует в этот день наблюдать, как собака и кошка дерутся или гоняются друг за другом - к ссоре с близкими.

Запрещено выбрасывать осколки разбитого зеркала или стекла, потому что потеряете красоту. Битое стекло нужно собрать в пакет и продержать в темном месте неделю, после чего выбросить.

Пролитая на стол вода станет предвестником больших ошибок.

Нельзя после мытья полов выливать воду на улицу - к финансовым потерям.

Приметы Никитиного дня

Долгие раскаты грома прогнозируют ненастье на несколько дней вперед.

Если пойдет дождь, то весну рано ждать не стоит.

Южный ветер - к хорошему урожаю хлеба.

Много березового сока в этот день - лето будет дождливым.

Именинники 16 апреля: Никита, Мартин, Феодосия.