Микитин день 16 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети та іменинники

16 квітня 2021 року за народною православною традицією відзначають день Микити Сповідника, який також називає днем Частування Водяного.
Що не можна робити в цей день, його традиції, прикмети та обряди, а також у кого сьогодні іменини - читайте далі в нашому матеріалі.
У народі вірили, що саме сьогодні Водяник прокидається від зимової сплячки і першим ділом починає шукати, чим би поживитися.
Деякі побоювалися паводків, які приносили лиха, тому прагнули саме в цей день визначити, наскільки може вийти з берегів річка. Наприклад, дивилися на висоту гнізда кулика і розміщення кротячих нір.
В цей день намагалися задобрити Водяника, тому кидали у водойми поруч з домом різну їжу (часто - пиріжки з картоплею чи капустою).
Не можна приходити до води з порожніми руками - Водяник образиться і будуть рясні паводки.
Не слід у цей день спостерігати, як собака і кішка б'ються або ганяються один за одним - до сварки з близькими.
Заборонено викидати осколки розбитого дзеркала або скла, бо втратите красу. Бите скло потрібно зібрати пакет і протримати в темному місці тиждень, після чого викинути.
Пролита на стіл вода стане передвісником великих помилок.
Не можна після миття підлог виливати воду на вулицю - до фінансових втрат.
Іменинники 16 квітня: Микита, Мартін, Феодосія.
Раніше ми писали про всі свята, вихідні та робочі дні у травні 2021 року, і чому цей місяць стане унікальним.