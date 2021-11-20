Неделя тепла и доброты: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 22 по 28 ноября

Гороскоп на ноябрь 2021 года говорит о том, что конец осени станет напряженным периодом. Возможны сложные ситуация, недопонимание с близкими и постоянные преграды в разных сферах жизни.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 22 по 28 ноября. Об этом информирует MarieClaire.

Последняя неделя ноября станет более благополучной после тяжелого периода. В отношениях появится потепление, а люди начнут относиться друг к другу мягче и смогут снова с готовностью выслушать и помочь. Стоит использовать эти дни для примирения и прошения.

Овен

В ближайшие семь дней могут возникать конфликтные ситуации, проявите осторожность и сдержанность. Но не бойтесь давать отпор своим противникам и обидчикам. Всегда помните, что правда победит.

Телец

Неделя с 22 по 28 ноября принесет в вашу жизнь немало забот. Отдайте предпочтение тем занятиям, которые интересны и приятны вам в первую очередь. Именно в этом будет секрет успеха в ближайшие семь дней.

Близнецы

Вам на предстоящей неделе придется критически смотреть на предложения, которые будут поступать. Будьте искренни с собой в первую очередь, а также со своими желаниями. Не идите в разрез со своими принципами.

Рак

В ближайшую неделю у вас возникнет необходимость выложиться на все 100% в каком-то противостоянии. Есть ли у вас шансы на победу? Конечно, есть. И они будут очень велики, если вы действительно постараетесь.

Лев

Небесные светила вам приготовили какие-то особенные обстоятельства на этой неделе. Приготовьтесь к тому, что события вас приведут к необходимости сделать как-то выбор. Он будет сложным, но переоценивать его значимость не стоит.

Дева

В ближайшую неделю вам предстоит заняться собственной головой – очистить ее от лишних сомнений и действовать решительно. Если усилием воли это сделать не получится, займитесь уборкой. Она подарит соответствующее настроение.

Весы

Вам предстоит снова вернуться к старой корреспонденции, чтобы найти нужную информацию. Именно в старых письмах и сообщениях вы сможете найти ответы на вопросы, которые вас интересуют.

Скорпион

В последнюю неделю ноября вам нужно быть готовыми дать отпор всем завистникам и недоброжелателям. Проанализируйте, откуда в вашу сторону может быть направлен негатив и примите защитные меры.

Стрелец

Астрологи рекомендуют в ближайшие семь дней заняться очищением своего жилища от негативной энергетики. Вам помогут защитные талисманы, магические ритуалы, уборка, выброс лишнего хлама и ненужных вещей.

Козерог

Сосредоточьтесь на этой неделе на рутине и обычных делах. К сожалению, вы обнаружите нехватку времени на какие-то более грандиозные задачи, но поверьте – именно так и было задумано.

Водолей

Астрологи рекомендуют не браться за долгосрочные дела на этой неделе. Много ваших усилий может быть потрачено впустую из-за случайно ошибки. Беритесь за те задачи, в которых небольшая ошибка не будет страшна.

Рыбы

Вам предстоит на этой неделе поставить точку в каких-то старых делах. Не все они будут для вас интересными. Но вы обретете именно ту свободу, о которой давно мечтали и это станет важным событием осени.