Тиждень тепла і доброти: гороскоп для всіх жінок за знаком Зодіаку з 22 по 28 листопада

Гороскоп на листопад 2021 року говорить про те, що кінець осені стане напруженим періодом. Можливі складні ситуація, непорозуміння з близькими та постійні перепони в різних сферах життя.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 22 по 28 листопада. Про це інформує MarieClaire.

Останній тиждень листопада стане більш благополучним після важкого періоду. У відносинах з'явиться потепління, а люди почнуть ставитися один до одного м'якше і зможуть знову з готовністю вислухати та допомогти. Варто використовувати ці дні для примирення і пробачення.

Овен

У найближчі сім днів можуть виникати конфліктні ситуації, проявіть обережність і стриманість. Але не бійтеся давати відсіч своїм противникам і кривдникам. Завжди пам'ятайте, що правда переможе.

Телець

Тиждень з 22 по 28 листопада принесе у ваше життя чимало турбот. Віддайте перевагу тим заняттям, які цікаві та приємні вам в першу чергу. Саме в цьому буде секрет успіху в найближчі сім днів.

Близнюки

Вам на майбутньому тижні доведеться критично дивитися на пропозиції, які будуть надходити. Будьте щирі з собою в першу чергу, а також зі своїми бажаннями. Не йдіть в розріз зі своїми принципами.

Рак

У найближчий тиждень у вас виникне необхідність викластися на всі 100% в якомусь протистоянні. Чи є у вас шанси на перемогу? Звичайно, є. І вони будуть дуже великі, якщо ви дійсно постараєтеся.

Лев

Небесні світила вам приготували якісь особливі обставини на цьому тижні. Приготуйтеся до того, що події вас приведуть до необхідності зробити якось вибір. Він буде складним, але переоцінювати його значимість не варто.

Діва

У найближчий тиждень вам належить зайнятися власною головою - очистити її від зайвих сумнівів і діяти рішуче. Якщо зусиллям волі це зробити не вийде, займіться прибиранням. Воно подарує відповідний настрій.

Терези

Вам належить знову повернутися до старої кореспонденції, щоб знайти потрібну інформацію. Саме в старих листах і повідомленнях ви зможете знайти відповіді на питання, які вас цікавлять.

Скорпіон

В останній тиждень листопада вам потрібно бути готовими дати відсіч всім заздрісникам і недоброзичливцям. Проаналізуйте, звідки в вашу сторону може бути спрямований негатив і прийміть захисні заходи.

Стрілець

Астрологи рекомендують в найближчі сім днів зайнятися очищенням свого житла від негативної енергетики. Вам допоможуть захисні талісмани, магічні ритуали, прибирання, викид зайвого мотлоху і непотрібних речей.

Козоріг

Зосередьтеся на цьому тижні на рутині та звичайних справах. На жаль, ви виявите брак часу на якісь більш грандіозні завдання, але повірте - саме так і було задумано.

Водолій

Астрологи рекомендують не братися за довгострокові справи на цьому тижні. Багато ваших зусиль може бути витрачено даремно через випадково помилки. Беріться за ті завдання, в яких невелика помилка не буде страшна.

Риби

Вам належить на цьому тижні поставити крапку в якихось старих справах. Не всі вони будуть для вас цікавими. Але ви знайдете саме ту свободу, про яку давно мріяли й це стане важливою подією осені.