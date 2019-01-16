"Не рубите с плеча": как повлияет Лунное затмение 21 января на все знаки

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Этот период покажет последствия прошлых ошибок и станет индикатором личных отношений

Лунное затмение, которое произойдет 21 января, станет своеобразным индикатором наших поступков и действий в прошлом, а влияние планет принесет порой радикальные перемены и не всегда в лучшую сторону. Об этом рассказала профессиональный астролог Наталья Анисимова на странице в Instagram.

Начало затмения припадает на 5.34 утра, пик будет наблюдаться в 7-12, а окончание в 8.51. Эксперт советует провести это время максимально осознанно.

"Очень часто лунное затмение касается отношений. В это время либо собираются союзы, либо расторгаются. Нередко после лунного затмения мы в корне меняем своё мнение о наших партнёрах. Именно 21 января Венера намекает, что влюблённость может приобрести статус (обычно это регистрация отношений). И реально будут пары, которых это затмение подтолкнёт к браку", - отметила Анисимова.

Астролог акцентировала внимание на том, что на затмение будет сильно влиять Уран, который отвечает за непредсказуемость, электричество, свободу, будущее и перемены. Это повлечет за собой эмоциональную неустойчивость и резкость, а также проблемы со сном и нарушения сердечного ритма. Эксперт советует в этот период не рубить с плеча.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Во время Лунного затмения Марс напряжён Сатурном, а это чревато ограничением действий, нашей активности и скорости. Поэтому следует быть осторожными на дороге, не давать сильных физических нагрузок и не распыляться.

"В день затмения ближе всего к кармическому узлу находится Меркурий. Эта планета отвечает за наши мысли. Когда-то сказанные слова или принятые идеи покажут нам свои результаты. Если были брошенны невыполненные обещания, то они могут вас застать врасплох. Вспоминайте и исправляйтесь", - рекомендует Анисимова.

Во время январского затмение следует сбросить все ограничения, которые не дают раскрыться и быть собой.

Ранее мы также писали, что в ночь с 20 на 21 января произойдет уникальное явление – "Кровавая луна". В это время спутник Земли будет полностью закрыт тенью c полуночи примерно на час.

К слову, астролог Наталья Анисимова сообщила, какие планеты, на кого и как именно будут влиять на этой неделе.

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