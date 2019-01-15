Как и на кого влияют планеты на этой неделе: ответ астролога

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт предупредила, что один и тот же человек может попасть под влияние сразу нескольких планет

Влияние планет на жизнь представителей разных задиакальных знаков зависит от даты рождения. На кого-то может действовать сразу несколько планет, предоставляя различные возможности и влияя на жизненые события. Профессионалный астролог Наталья Анисимова в Instagram рассказала, кому на этой неделе стоит быть особо острожными, а для кому отроются двери в новую жизь.

Влияние Юпитера даст возможности сменить социальный статус, работу, есть даже шанс получить поощрение. Также тех, кто попал под влияние этой планеты могут ожидать поездки заграницу или важное обучение, повышение профессиональных навыков.

Это актально для рожденных:

2-5.02

3-6.03

4-7.04

4-7.06

6-9.08

5-8.09

7-10.10

5-8.12

Черная Луна может "включит" наработанную карму, включая родовую. По словам эксперта, обстоятельства будут вести независимо от воли человека. Может произойти слив сил и энергии. А также появиться недомогание, донимать провокации и одолевать искушения.

Она влияет на рожденных:

6-8.02

7-9.05

9-11.08

9-11.11

"На кого повлияют кармические узлы? В вашей жизни могут быть важные подсказки, куда вам двигаться для вашей эволюции души. Задумайтесь о своем предназначении. Сама судьба может скорректировать ваш путь и показать вам ваши задачи. Слушайте Вселенную!"- порекомендовала астролог.

Это коснется тех, кто родился:

16-18.01

16-18.04

19-21.07

19-21.10

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Марс – это планета конфликтов и травм. Те, кто попадет под ее влияние ощутят повышенное раздражение. Чтобы нереализованная энергия не вылилась в ссоры или даже небольшие травмы, стоит предпринять активные действия.

На кого влияет Марс?

28.03-4.04

29.06-6.07

1-7.10

29.12-4.01

У тех, кто попал под влияние Венеры наступит плодотворное время для романтических проявлений – флирт и комплименты обеспечены. Также захочется сходить на шоппинг, от которого вы получите удовольствие.

На кого влияет Венера?

26.01-3.02

27.03-4.04

29.07-7.08

30.09-7.10

28.11-6.12

"На кого влияет Сатурн? Вероятно давление со стороны, требования, которые вы не в силах изменить, снижение оптимизма и тонуса. Есть обстоятельства, которые невозможно изменить. С другой стороны, это также возможность для стабилизации своего положения, для смены работы", - пояснила специалист.

Это актуально для рожденных:

3-5.01

3-5.03

2-4.04

3-5.05

4-6.07

4-7.09

5-8.10

4-6.11

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Влияние Урана затянется на несколько месяцев. Для тех, кого это коснется, начнется новая жизнь, перемены и освобождение.

На кого влияет Уран?

18-20.01

17-18.02

18-20.04

20-21.06

21-22.07

21-23.08

21-23.10

20-22.12

По словам Анисимовой, если вы не нашли себя в списке, то это не значит, что ни одна планета не влияет на вас. Для прогноза учитывается 10 планет, но эксперт рассчитывает данные по Солнцу, ведь его цикл годовой позволяет по координате вычислить дату рождения. Для всех остальных стоит делать индивидуальный прогноз, учитывающий личные детальные данные.

Напомним, что мы писали советы о том, как вести себя в непростой период "Кровавой луны", который наступит в ночь с 20 на 21 января.

К слову, рекомендуем изучить недельный гороскоп с 14 по 20 января 2019 года и узнать, что сулят звезды.

К слову, профессиональный астролог дала прогноз на февраль 2019, предупредив о наступлении "Холостой луны".