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"Не рубайте з плеча": як вплине Місячне затемнення 21 січня на всі знаки

Lite » Стиль життя 16.01.2019 - 23:39
"Не рубайте з плеча": як вплине Місячне затемнення 21 січня на всі знаки
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Цей період покаже наслідки минулих помилок і стане індикатором особистих відносин

Місячне затемнення, яке відбудеться 21 січня, стане своєрідним індикатором наших вчинків і дій у минулому, а вплив планет принесе часом радикальні зміни і не завжди в кращу сторону. Про це розповіла професійний астролог Наталя Анісімова на сторінці в Instagram.

Початок затемнення припадає на 5.34 ранку, пік буде спостерігатися в 7-12, а закінчення у 8.51. Експерт радить провести цей час максимально усвідомлено.

"Дуже часто місячне затемнення стосується відносин. В цей час збираються союзи, або розриваються. Нерідко після місячного затемнення ми докорінно змінюємо свою думку про наших партнерів. Саме 21 січня Венера натякає, що закоханість може набути статусу (зазвичай це реєстрація відносин). І реально будуть пари, яких це затемнення підштовхне до шлюбу", - зазначила Анісімова.

Астролог акцентувала увагу на тому, що на затемнення буде сильно впливати Уран, який відповідає за непередбачуваність, електрику, свободу, майбутнє та зміни. Це потягне за собою емоційну нестійкість і різкість, а також проблеми зі сном і порушення серцевого ритму. Експерт радить у цей період не рубати з плеча.

&quot;Не рубайте з плеча&quot;: як вплине Місячне затемнення 21 січня на всі знаки

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Під час Місячного затемнення Марс напружений Сатурном, а це загрожує обмеженням дій, нашої активності і швидкості. Тому слід бути обережними на дорозі, не давати сильних фізичних навантажень і не розпорошуватися.

"У день затемнення ближче всього до кармічного вузла знаходиться Меркурій. Ця планета відповідає за наші думки. Колись сказані слова або прийняті ідеї покажуть нам свої результати. Якщо були брошенны невиконані обіцянки, то вони можуть застати вас зненацька. Згадуйте і виправляйтесь", - рекомендує Анісімова.

Під час січневого затемнення слід скинути всі обмеження, які не дають розкритися і бути собою.

Раніше ми також писали, що в ніч з 20 на 21 січня відбудеться унікальне явище – «Кривавий лмысяць». В цей час супутник Землі буде повністю закритий тінню c півночі приблизно на годину.

До речі, астролог Наталя Анісімова повідомила, які планети, на кого і як саме будуть впливати на цьому тижні.

Нагадаємо, що ми публікували рейтинг найбільш везучих знаків Зодіаку, з якого можна дізнатися, чи є ви улюбленцем долі або змушені всього добиватися своєю працею.

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