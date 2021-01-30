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Наступает ретроградный Меркурий: что категорически запрещено делать в этот период

Автор: Светлана Мащенко

Период ретроградного Меркурия начнется 30 января и завершится 21 февраля 2021 года. Астрологи говорят, что в это время планета как бы "останавливает свое движение и начинает разворот в обратном движении". И хотя это лишь оптическая иллюзи, ретроградность способна повлиять на многие аспекты нашей жизни.

О том, что можно и нельзя делать в это время, и какие опасности могут угрожать, рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна.

"Месяц завершится ретроградным Меркурием, который начнет тормозить информацию, документацию и мышление с 30 января", - рассказывает астролог.

Согласно календарю на 2021 год Меркурий будет совершать ретроградное движение в такие даты:

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  • с 30 января по 21 февраля,
  • с 28 мая по 24 июня,
  • с 26 сентября по 19 октября.

Какие действия в этот период принесут вам успех:

  • восстановление старых связей;
  • возобновление контактов с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями;
  • можно пересмотреть (решить недоработки, вопросы) по детям, обучению, земле и недвижимости;
  • завершить начатые проекты, доработку и переделку чего-либо;
  • пересдать экзамены, закрыть "хвосты";
  • навести порядок: дома, на работе, в голове;
  • вынашивать и обдумывать идеи, а на директном (прямом) движении начать их реализацию;
  • встретить старых знакомых;
  • найти потерянные документы либо вещи;
  • ответить бывшему или бывшей на месседж.

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия:

  • принимать важные решения;
  • давать обещания;
  • заключать договоренности и подписывать документы;
  • заниматься расширением, масштабированием;
  • не лучшее время для новых контактов;
  • открывать бизнес и начинать новые проекты, обучение;
  • нельзя спешить;
  • верить на слово друзьям и коллегам (все подтверждать письменно и официально);
  • покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.

Астролог предупреждает, что в это время возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка или отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.

Ранее астролог также рассказала о том, какие опасности несет полнолуние 28 января, которое произойдет в знаке Льва.

Также Арина Артуровна рассказывала про непростой период, связанный с переходом Солнца в знак Водолея.

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