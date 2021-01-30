Настає ретроградний Меркурій: що категорично заборонено робити в цей період

Період ретроградного Меркурія розпочнеться 30 січня і завершиться 21 лютого 2021 року. Астрологи кажуть, що в цей час планета як би "зупиняє свій рух і починає розворот у протилежному русі". І хоча це лише оптична ілюзія, ретроградність здатна вплинути на багато аспектів нашого життя.
Про те, що можна і не можна робити в цей час, і які небезпеки можуть загрожувати, розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна.
"Місяць завершиться ретроградним Меркурієм, який почне гальмувати інформацію, документацію і мислення з 30 січня", - розповідає астролог.
Згідно з календарем на 2021 рік Меркурій буде здійснювати зворотний рух в такі дати:
Які дії в цей період принесуть вам успіх:
Що не можна робити в період ретроградного Меркурія:
Астролог попереджає, що в цей час можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка або скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.
Раніше астролог також розповіла про те, які небезпеки несе повня 28 січня, яка відбудеться в знаку Лева.
Також Аріна Артуровна розповідала про непростий період, пов'язаний з переходом Сонця в знак Водолія.