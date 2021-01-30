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Настає ретроградний Меркурій: що категорично заборонено робити в цей період

Автор: Світлана Мащенко

Період ретроградного Меркурія розпочнеться 30 січня і завершиться 21 лютого 2021 року. Астрологи кажуть, що в цей час планета як би "зупиняє свій рух і починає розворот у протилежному русі". І хоча це лише оптична ілюзія, ретроградність здатна вплинути на багато аспектів нашого життя.

Про те, що можна і не можна робити в цей час, і які небезпеки можуть загрожувати, розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна.

"Місяць завершиться ретроградним Меркурієм, який почне гальмувати інформацію, документацію і мислення з 30 січня", - розповідає астролог.

Згідно з календарем на 2021 рік Меркурій буде здійснювати зворотний рух в такі дати:

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  • з 30 січня по 21 лютого,
  • з 28 травня по 24 червня,
  • з 26 вересня по 19 жовтня.

Які дії в цей період принесуть вам успіх:

  • відновлення старих зв'язків;
  • відновлення контактів з колишніми партнерами по бізнесу та старими друзями;
  • можна переглянути (вирішити недоробки, питання) по дітям, навчанні, землі і нерухомості;
  • завершити розпочаті проекти, доопрацювання та переробку чого-небудь;
  • перездати іспити, закрити "хвости";
  • навести порядок: вдома, на роботі, в голові;
  • виношувати і обдумувати ідеї, а на директному (прямому) русі почати їх реалізацію;
  • зустріти старих знайомих;
  • знайти втрачені документи або речі;
  • відповісти колишньому або колишній на меседж.

Що не можна робити в період ретроградного Меркурія:

  • приймати важливі рішення;
  • давати обіцянки;
  • укладати домовленості і підписувати документи;
  • займатися розширенням, масштабуванням;
  • не найкращий час для нових контактів;
  • відкривати бізнес і починати нові проекти, навчання;
  • не можна поспішати;
  • вірити на слово друзям і колегам (все підтверджувати письмово і офіційно);
  • купувати автомобіль, гаджети, "розумний будинок" і т. д.

Астролог попереджає, що в цей час можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка або скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.

Раніше астролог також розповіла про те, які небезпеки несе повня 28 січня, яка відбудеться в знаку Лева.

Також Аріна Артуровна розповідала про непростий період, пов'язаний з переходом Сонця в знак Водолія.

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