Настає ретроградний Меркурій: що категорично заборонено робити в цей період

Період ретроградного Меркурія розпочнеться 30 січня і завершиться 21 лютого 2021 року. Астрологи кажуть, що в цей час планета як би "зупиняє свій рух і починає розворот у протилежному русі". І хоча це лише оптична ілюзія, ретроградність здатна вплинути на багато аспектів нашого життя.

Про те, що можна і не можна робити в цей час, і які небезпеки можуть загрожувати, розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна.

"Місяць завершиться ретроградним Меркурієм, який почне гальмувати інформацію, документацію і мислення з 30 січня", - розповідає астролог.

Згідно з календарем на 2021 рік Меркурій буде здійснювати зворотний рух в такі дати:

з 30 січня по 21 лютого,

з 28 травня по 24 червня,

з 26 вересня по 19 жовтня.

Які дії в цей період принесуть вам успіх:

відновлення старих зв'язків;

відновлення контактів з колишніми партнерами по бізнесу та старими друзями;

можна переглянути (вирішити недоробки, питання) по дітям, навчанні, землі і нерухомості;

завершити розпочаті проекти, доопрацювання та переробку чого-небудь;

перездати іспити, закрити "хвости";

навести порядок: вдома, на роботі, в голові;

виношувати і обдумувати ідеї, а на директному (прямому) русі почати їх реалізацію;

зустріти старих знайомих;

знайти втрачені документи або речі;

відповісти колишньому або колишній на меседж.

Що не можна робити в період ретроградного Меркурія:

приймати важливі рішення;

давати обіцянки;

укладати домовленості і підписувати документи;

займатися розширенням, масштабуванням;

не найкращий час для нових контактів;

відкривати бізнес і починати нові проекти, навчання;

не можна поспішати;

вірити на слово друзям і колегам (все підтверджувати письмово і офіційно);

купувати автомобіль, гаджети, "розумний будинок" і т. д.

Астролог попереджає, що в цей час можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка або скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.

Раніше астролог також розповіла про те, які небезпеки несе повня 28 січня, яка відбудеться в знаку Лева.

Також Аріна Артуровна розповідала про непростий період, пов'язаний з переходом Сонця в знак Водолія.