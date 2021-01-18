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Солнце в Водолее: астролог рассказала, как привлечь удачу в непростой период

Понедельник 18 января 2021 21:20
Солнце в Водолее: астролог рассказала, как привлечь удачу в непростой период
Гороскоп на январь 2021 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог поведала про важное астрологическое события, связанное с переходом Солнца в знак Водолея. Этот период будет непростым, но после пребывания звезды в Козероге, ситуация немного улучшится. Как добиться успеха в этот отрезок времени, который совпадет с Крещением - читайте в нашем материале.

Прогноз на январь 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна.

"19 января Солнце переходит в воздушный и легкий знак Водолей, что немного послабит ситуацию в космическом пространстве после Козерога. Это время нетворкинга, общения и организации совместных предприятий", - пишет специалист.

Это время станет удачным и благоприятным для поиска спонсоров и покровителей, кроме того везением обернутся все процессы, связанные с учебой и получением новых знаний.

"Подходит время для сдачи экзаменов, а после 30 января - для пересдачи, также защиты дипломных, для продолжения самообразования и духовного развития", - резюмировала астролог.

Ранее Арина Артуровна также рассказала про самые важные астрологические события января, которые будут влиять на нашу жизнь.

Кроме того астролог рассказала, кому удастся разбогатеть в 2021 году. Таких счастливчиков среди двенадцати знаков Зодиака всего четыре.

Также мы писали, что ждет в 2021 году Белого Металлического Быка согласно Индийскому гороскопу, Гороскопу друидов, Цветочному гороскопу, а также Китайскому гороскопу.

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