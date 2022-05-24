Как "мужскими приемами" влюбить в себя парня: срабатывает безотказно!

Не надо извиняться, сдерживаться. Вы - лучшая, гордитесь собой!

Уверенность в себе является очень ценным качеством, независимо от того, кто им обладает - мужчина или женщина. Поставьте себя на первое место в своей жизни и прекратите сдерживаться. Мужчины ценят уверенных в себе женщин.

Не бегайте за ним. Если он действительно заинтересован, придет сам

Лишь неуверенные в себе и вечно сомневающиеся буквально преследуют тех, кто им нравится. Они наивно полагают, что в мире существуют силы, которыми можно заставить кого-то полюбить насильно.

Будьте загадочной, интригуйте

Мужчины любят примерять на себя образ загадочного и таинственного незнакомца. Воспользуйтесь этим приемом - мужчин это притягивает, как магнитом.

Поощряйте его рассказывать о своих интересах, хобби и увлечениях. При этом о себе рассказывайте невзначай, вскользь... В какой-то момент он поймет, что почти ничего не знает о вас.

А когда он очень-очень заинтересован, вспомните, что вам срочно надо уйти. Это просто сведет его с ума.

Не бойтесь флиртовать

Не бойтесь первыми начать флиртовать. Главное - не переборщить с чрезмерной сексуальностью и не смутить партнера еще больше. Прикоснитесь к мужчине как бы невзначай на уровне рук или плеча, установите зрительный контакт...

И пусть он думает, что сам заинтересовался вами, а не попал в тщательно расставленные вами сети "флирта".