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Як "чоловічими прийомами" закохати в себе хлопця: спрацьовує безвідмовно!

Фото: Як "чоловічими прийомами" закохати в себе хлопця (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Чоловічі прийомчики, обернені проти них, легко спрацьовують, якщо використовувати їх правильно. І це не означає, що треба поводитися брутально. Лишень будьте впевненою в собі, трохи егоїстичною, тримайте дистанцію, зникайте, не бійтеся фліртувати і відповідайте на серйозні питання жартами. Психологи кажуть, що така модель поведінки може бути дуже дієвою.

Про це пише Cluber.com.ua.

Не треба вибачатися, стримуватися. Ви - найкраща, пишайтеся собою!

Впевненість в собі є дуже цінною якістю, незалежно від того, хто ним володіє - чоловік або жінка. Поставте себе на перше місце у своєму житті і припиніть стримуватися. Чоловіки цінять впевнених у собі жінок.

Не бігайте за ним. Якщо він дійсно зацікавлений, прийде сам

Лише невпевнені в собі і вічно сумніваються буквально переслідують тих, хто їм подобається. Вони наївно вважають, що у світі існують сили, якими можна змусити когось полюбити насильно.

Будьте загадковою, інтригуйте

Чоловіки люблять приміряти на себе образ загадкового і таємничого незнайомця. Скористайтеся цим прийомом - чоловіків це притягує, як магнітом.

Заохочуйте його розповідати про свої інтереси, хобі та захоплення. При цьому про себе розповідайте ненароком, побіжно... В якийсь момент він зрозуміє, що майже нічого не знає про вас.

А коли він дуже-дуже зацікавлений, згадайте, що вам терміново треба піти. Це просто зведе його з розуму.

Не бійтеся фліртувати

Не бійтеся першими почати фліртувати. Головне - не переборщити з надмірною сексуальністю і не збентежити партнера ще більше. Доторкніться до чоловіка як би ненароком на рівні рук або плеча, встановіть зоровий контакт...

І нехай він думає, що сам зацікавився вами, а не потрапив в ретельно розставлені вами "мережі флірту".

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