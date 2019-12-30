Между Маркл и Миддлтон: королевский фотограф показал три лучших фото монаршей семьи за 2019 год

До Нового года 2020 остались считанные дни и часы. Все подводят итоги уходящего года. И даже королевская семья Великобритании поддалась всеобщему ажиотажу. Так, известный фотограф монаршей семьи Тим Рук подвел свои итоги, определив тройку лучших, по его мнению, фото знаменитого семейства за 2019 год. Официальный фотокорреспондент монархов Британии также прокомментировал фото, обосновав свой выбор.

№1 Меган Маркл в Африке

Скриншот: shutterstock.com

Итак, первое место Рук отдал фото с Меган Маркл. Снимок был сделан во время Южноафриканского тура герцогов Сассекских.

“Я сфотографировала принцессу Меган 1 октября в предпоследний день недавнего южноафриканского турне с принцем Гарри. Меган была на одной из своих встреч университете Йоханнесбурга, где она говорила со студентами и учеными о необходимости поддержки женщин в высшем образовании”, - комментирует королевский фотограф изданию Сosmopolitan.

“Эта фотография - одна из моих любимых из-за освещения. Вы могли бы подумать, что свет был специально поставлен, но это естественное освещение, что приводит к действительно привлекательному изображению. Мне также нравится, что Меган смотрит прямо на камеру и она одна. Когда вы фотографируете кого-либо из королевской семьи, его обычно окружает множество людей, поэтому может быть трудно сделать снимок без другого человека в кадре”, - объясняет свой выбор фотограф.

Меган Маркл во время Южноафриканского тура (фото: instagram.com/sussexroyal)

№2 Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Пакистане

Скриншот: shutterstock.com

Далее следуют влюбленные принц Уильям и Кейт Миддлтон во время своего недавнего визита в Пакистан, который состоялся в октябре 2019 года. В кадре супруги предстали в той мечети, где позировали и принц Чарльз с герцогиней Камиллой.

“Когда я сфотографировал принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую, они были в Пакистане в рамках своего первого официального королевского визита в страну в октябре. Эта конкретная фотография была сделана в той же мечети, где я когда-то фотографировал принца Чарльза и герцогиню Корнуолл в предыдущем туре… Впервые пара посетила мечеть несколько лет назад в Малайзии. Я был единственным фотографом, у которого был доступ в мечеть вместе с ними. Фотографии в мечетях дают поистине поразительные снимки - мы не привыкли видеть членов Королевской семьи с платками на голове, поэтому запечатлеть такие моменты - всегда что-то особенное”, - рассказывает Тим Рук.

Герцоги Кембриджские во время королевского турне в Пакистане (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

№3 Елизавета II в яркой одежде

Скриншот: shutterstock.com

И конечно же, не обошлось без фото самой ключевой персоны королевской семьи - Елизавета II. Королева часто отдает предпочтение яркой одежде, поэтому кадры с ней получаются насыщенными.

"Довольно легко сделать фотографию королевы, на которой она выглядит серьезной. Поэтому я всегда рад запечатлеть ее улыбающейся! Фотография была сделана на мероприятии в лондонском Музее науки в марте, когда она посещала новую выставку. Когда я снимал Королеву, ей кто-то подарил букет цветов. Мне посчастливилось получить четкий снимок… Я особенно горжусь этой фотографией, потому что в течение часа после ее получения я получил сообщение от редактора Majesty Magazine, который сказал мне, что фотография использовалась на обложке последнего журнала, и в тот день пошла на печать”, - комментирует Рук.