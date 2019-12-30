Між Маркл і Міддлтон: королівський фотограф показав три кращих фото монаршої сім'ї за 2019 рік

До Нового 2020 року залишилися лічені дні і години. Всі підводять підсумки року, що минає. І навіть королівська сім'я Великобританії піддалася загальному ажіотажу. Так, відомий фотограф монаршої сім'ї Тім Рук підвів свої підсумки, визначивши трійку кращих, на його думку, фото знаменитого сімейства за 2019 рік. Офіційний фотокореспондент монархів Британії також прокоментував фото, обґрунтувавши свій вибір.

№1 Меган Маркл в Африці

Скріншот: shutterstock.com

Отже, перше місце Рук віддав фото з Меган Маркл. Знімок був зроблений під час Південноафриканського туру герцогів Сассекських.

“Я сфотографувала принцесу Меган 1 жовтня в передостанній день недавнього південноафриканського турне з принцом Гаррі. Меган була на одній зі своїх зустрічей в університеті Йоганнесбурга, де вона говорила зі студентами та вченими про необхідність підтримки жінок у вищій освіті", - коментує королівський фотограф виданню Сosmopolitan.

“Ця фотографія - одна з моїх улюблених через освітлення. Ви могли б подумати, що світло було спеціально поставлене, але це природне освітлення, що призводить до дійсно привабливого зображення. Мені також подобається, що Меган прямо дивиться на камеру і вона одна. Коли ви фотографуєте кого-небудь з королівської сім'ї, його зазвичай оточує безліч людей, тому може бути важко зробити знімок без іншого людини в кадрі", - пояснює свій вибір фотограф.

Меган Маркл під час Південноафриканського туру (фото: instagram.com/sussexroyal)

№2 Принц Вільям і Кейт Міддлтон в Пакистані

Скріншот: shutterstock.com

Далі слідують закохані принц Вільям і Кейт Міддлтон під час свого недавнього візиту в Пакистан, який відбувся в жовтні 2019 року. В кадрі подружжя постали в тій мечеті, де позували і принц Чарльз з герцогинею Каміллою.

“Коли я сфотографував принца Вільяма і герцогині Кембриджську, вони були в Пакистані в рамках свого першого офіційного королівського візиту в країну в жовтні. Ця конкретна фотографія була зроблена в тій же мечеті, де я колись фотографував принца Чарльза і герцогиню Корнуолл в попередньому турі... Вперше пара відвідала мечеть кілька років тому в Малайзії. Я був єдиним фотографом, у якого був доступ в мечеть разом з ними. Фотографії в мечетях дають воістину вражаючі знімки - ми не звикли бачити членів Королівської сім'ї з хустками на голові, тому відобразити такі моменти - завжди щось особливе", - розповідає Тім Рук.

Герцоги Кембриджські під час королівського турне в Пакистані (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

№3 Єлизавета II в яскравому одязі

Скріншот: shutterstock.com

І, звичайно ж, не обійшлося без фото самої ключовою персони королівської сім'ї - Єлизавета II. Королева часто віддає перевагу яскравому одягу, тому кадри з нею виходять насиченими.

"Досить легко зробити фотографію королеви, на якій вона виглядає серйозною. Тому я завжди радий відобразити її усміхненою! Фотографія була зроблена на заході в лондонському Музеї науки в березні, коли вона відвідувала нову виставку. Коли я знімав Королеву, їй хтось подарував букет квітів. Мені пощастило отримати чіткий знімок... Я особливо пишаюся цією фотографією, тому що протягом години після її одержання я отримав повідомлення від редактора Majesty Magazine, який сказав мені, що фотографію розмістили на обкладинці останнього журналу, і в той день пішла на друк", - коментує Рук.