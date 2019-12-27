Что Меган Маркл и принц Гарри с сыном делают в Канаде: очевидцы сообщили интересные подробности

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогам Сассекским не удалось зарезервировать столик в ресторане

Кейт Миддлтон и принц Гарри решили в єтом году проигнорировать многолетнюю традицию королевской семьи на Рождество! Отметим, что каждый год на Католическое Рождество большое семейство монархов Великобритании собирается в Сандрингемском замке. Здесь у них расписан целый день - от завтрака и общения с королевой до праздничного ужина. Обязательный ритуал - посещение церковной службы. Однако в этом году Меган и Гарри в кругу семьи замечены не были! Молодая семья улетела на праздники в Канаду. Конечно же, со своими родителями улетел и маленький сын Арчи. Более того, в поездке молодых родителей также сопровождает мама герцогини Сассекской - Дория Рэгланд.

Похоже, первое рождество принца Арчи Маркл решила провести исключительно в кругу своей семьи. При этом в таком шаге герцогини Сассекской биографы королевского двора уже усмотрели желание Меган привить сыну американские традиции.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Стало известно, что герцоги Сассекские отправились праздновать Рождество 2019 в окрестности Ванкувера. По крайней мере, именно здесь (в парке Хорт Хилл Риджинал) местные жители и туристы “засекли” семью. Семейную пару также видела владелица одного из ресторанов.

По словам очевидцев, Меган и Гарри бегали трусцой по парку. Также много времени они посвящают пешим прогулкам на свежем воздухе.

Владелица ресторана Бев Коффел призналась, что герцоги хотели зарезервировать столик у них, однако получили отказ. Ресторан пользуется большой популярностью среди туристов. Так что герцоги не смогли бы пообедать в спокойствии и без посторонних взглядов.

“Это несколько волнительно. Надеюсь, все у них проходит хорошо. Они ломают традиции и я желаю им всего самого лучшего”, - сообщает Daily Mail, цитируя слова Бев Коффел.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милым семейным снимком к Рождеству.