Топ-8 любимых традиций королевской семьи на Рождество, которые можно и нужно перенять

Королевская семья Великобритании (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Весь день расписан едва ли не поминутно, но наполнен душевным общением

Королевская семья Великобритании хоть и окутана различными “мифами сдержанности”, все же остается большой семьей - со своими секретами, слабостями и традициями. Как и миллионы других людей по всему миру, члены монаршей семьи островного государства также с удовольствием проводят время вместе, дарят друг другу подарки и т.д. Согласно традиции, вся большая британская королевская семья собирается каждый год в Сандрингемском замке для празднования Рождества. Это празднование переросло в целый ритуал, который проходит по утвержденному годами расписанию - отсылкам к многолетним традициям. Предлагаем познакомиться с основными и наиболее интересными.

№1 Семейное чаепитие

Семейное чаепитие - первое, что ждет всех родственников монаршей семьи по приезду в Сандрингемский замок. Для такого мероприятия также есть свой дресс-код: мужчины при галстуках и костюмах, женщины - в элегантных деловых платьях, а также украшениях.

№2 Обмен оригинальными подарками

Согласитесь, удивить Кейт Миддлтон, принца Уильяма или любого другого члена королевской семьи будет сложно. Поэтому у них принято дарить друг другу недорогие подарки “со смыслом”. Это могут быть просто какие-то безделушки для поднятия настроения. Кстати, Кейт Миддлтон также отмечала, что в их семье не принято распаковывать сразу все подарки - это удовольствие откладывают на утро. Однако, чтобы уважить всех собравшихся, при них каждому принято распаковать хотя бы один подарок.

№3 Раздельные завтраки

По словам бывшего шеф-повара королевской семьи, в день Рождества мужчины и женщины королевского семейства обычно завтракают отдельно. При этом женщины предпочитают на завтрак фрукты, кофе и тосты. А вот мужчины - яйца с беконом, грибы, жареные почки.

№4 Церковная служба

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на рождественской церковной службе в 2019 году (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

После завтрака обязательный рождественский ритуал - посещение всем вместе церковной службы. Отметим, что в этом году старшие дети герцога и герцогини Кембриджских впервые приняли участие в этом мероприятии.

Еще один интересный момент церковной службы. В этот день королева Британии дает в церкви подаяние. И это едва ли не единственный день в году, когда она держит в руках наличные.

№5 Рождественский обед

В этом году 6-летний принц Джордж приготовил рождественский десерт с родными (фото: фото: instagram.com/kensingtonroyal)

После службы членов монаршей семьи дома ждет сытный рождественский обед за большим столом. Повара накрывают его различными вкусностями: от запеченной индейки и овощей до салата с креветками и лобстера. Также обязательным является традиционный десерт - пудинг. Список блюд остаются неизменными уже несколько лет.

№6 Совместный просмотр телевизора

Ничто не чуждо королевской семье. Как и миллионы британцев, члены монаршей семьи смотрят праздничную речь Елизаветы II по телеканалу BBC. После просмотра каждому выделяется свободное время перед полуденным чаем с фруктовым пирогом.

№7 Личная беседа с королевой

Королева Елизавета II лично беседует с каждым членом большо монаршей семьи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Это особенный момент на Рождество для каждого члена королевской семьи. Ведь каждый может пообщаться с королевой лично! Специально для этого выделяется особое время. Ее Величество играет в бридж и беседует с родными.

№8 Праздничный ужин

После душевных разговоров и развлечений все монархи собираются на праздничный рождественский ужин. К столу даже приглашается шеф-повар, чтобы поднять бокал вместе с королевой и произнести тост.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милым семейным снимком к Рождеству.