Меган Маркл впервые ступила на британскую землю после "Мегзита" (уникальные фото)

Британское общество с огромным нетерпением ждет вечера 5 марта. Ведь именно сегодня Меган Маркл впервые появится на официальном мероприятии в качестве герцогини Сассекской после Мегзита. Напомним, что 8 января Меган и Гарри объявили об отречении от обязанностей высокопоставленной королевской семьи. После чего Меган с сыном Арчи улетели в Канаду. С тех пор супруга принца Гарри еще не ступала на британскую землю. Появление Меган и Гарри у отеля The Goring Hotel в Лондоне уже стало сенсацией!

Герцог и Герцогиня Сассекские были замечены днем, 5 марта в Вестминстере, в центре Лондона. Пара покидала отель Goring. Неизвестно, почему они были там. Быть может, именно в этом отеле они остановились на ближайшие дни. Однако позже этим вечером они, как ожидается, будут присутствовать на ежегодной премии Фонда Endeavour — Endeavour Fund Awards.Напомним, что благотворительный вечер ежегодно чествует военнослужащих мужчин и женщин, которые в течение года принимали участие в спортивных состязаниях.

Меган Маркл и принц Гарри в Лондоне (скриншот поста: instagram.com/sussexailesi)

Папарацци уже поджидали Меган и Гарри у отеля. Супруга принца Гарри появилась на публике в шикарном верблюжьем пальто и черных каблуках Aquazzura стоимостью 615 фунтов стерлингов.

Бывшая актриса была в приподнятом настроении, несмотря на бурные несколько недель. Ведь после переезда в Канаду на пару буквально обрушился град негатива.

Скриншоты поста: instagram.com/sussexailesi

Гарри был также весел и с удовольствием улыбался папарацци. Младший внук Ее Величества был в синем костюме и белой рубашке, отказавшись от галстука.

Лондон символично встретил пару дождями. Поэтому служащие отеля услужливо несли над герцогами зонтики.

Напомним, что в 2019 году церемонию Endeavour Fund Awards также открывали Меган Маркл и принц Гарри. Тогда младший внук Елизаветы II лично вручал приз дочери покойного военного и по совместительству полярного исследователя Генри Уорсли. В 2019-м Меган посещала Endeavour Fund Awards будучи беременной принцем Арчи. Тогда герцогиня Сассекская блистала перед публикой в наряде от своего любимого бренда Givenchy.

Также известно официальное расписание вечера. Во время сегодняшней церемонии Гарри выступит с короткой речью. Затем скандальные супруги раздадут награды, а также посетят прием перед началом церемонии. От рук Меган и Гарри военнослужащие спортсмены получат четыре награды: “Приз за достижения”, “За выдающиеся достижения”, “Приз Генри Уорсли” и “Приз сообщества”.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри "назло всем" оставили Арчи в Канаде.