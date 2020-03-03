Меган Маркл и принц Гарри "назло всем" оставят Арчи в Канаде: во сколько обойдется его охрана

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Приблизительная стоимость охраны принца Арчи впечатляет!

Меган Маркл и принц Гарри официально заявили об отречении от обязанностей высокопоставленной королевской семьи 8 января. Однако в силу их решение вступит лишь с апреля. До этого времени герцогам Сассекским нужно присутствовать на нескольких мероприятиях в Великобритании. Как известно, 35-летний Гарри прилетел в Великобританию из Канады на прошлой неделе. Младший внук Елизаветы II посетил конференцию по эко-туризму в Шотландии, пообщался с местными студентами и предпринимателями. А вот Меган отказалась сопровождать супруга в этой поездке. Герцогиня Сассекская лишь на днях планирует свой визит в Великобританию. 5 марта Меган и Гарри посетят церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне. 7 марта — музыкальный фестиваль "Маунтбеттен" в Альберт-холле. Герцоги Сассекские также будут присутствовать на ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций 9 марта.

Члены королевской семьи и британские СМИ были уверены, что в Англию со своими скандальными родителями также прилетит принц Арчи. Особенно, по информации инсайдеров, на это рассчитывала Елизавета II. Ведь малыш улетел в Канаду со своей мамой незадолго до Рождества. И с тех пор он еще ни разу не был в Великобритании.

Герцогиня Сассекская устроила для всех “западню”. Как выяснилось, Меган Маркл и принц Гарри решили не брать 9-месячного сына с собой в длительную поездку в Великобританию. Малыш останется в Канаде.

Следить все это время за Арчи будут няни — и не одна!

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Британские СМИ буквально “взорвались”. Отовсюду сыпалась инсайдерская информация, мол, члены монаршей семьи уже выразили возмущение и крайнее недовольство решением Меган и Гарри оставить сына в Канаде.

Во-первых, возник финансовый вопрос. Ведь теперь нужно обеспечить усиленную охрану не только в Великобритании, но и в Канаде. А так как Меган и Гарри все еще являются старшими членами монаршей семьи, то расходы за их безопасность покрывают британские налогоплательщики! Издание The Sun вывело лишь усредненную стоимость охранных мероприятий в Канаде — минимум 50 тыс. фунтов стерлингов за охрану Арчи.

Кроме того, позиция молодых родителей очень расстраивает других членов британской королевской семьи. Особенно — Елизавету II. Ее Величество не видела правнука около четырех месяцев. И теперь неясно, сколько еще не увидит. Поговаривают, что в такой способ Меган решила отомстить и Елизавете, и другим родственникам. Ранее инсайдеры Daily Mail сообщали, что Меган Маркл считает себя крайне униженной из-за ограничений Елизаветы II. Во-первых, Ее Величество запретила младшему внуку и его супруге использовать имя “Sussex Royal” в качестве торгового знака. А это рушит многие планы Меган и Гарри на будущий заработок. Во-вторых, Гарри придется пройти “испытательный срок” в один год. Если за это время за принцем не будет замечено скандальных историй, ему разрешат вновь носить военную форму и использовать некоторые военные регалии.

Также отметим, что после окончательного вступления в силу решения об отречении Маркл и принца Гарри, они будут лишены финансовой поддержки из британской казны. Однако сохранят за собой формальный титул “Королевское Высочество” и “Герцоги Сассекские”. Но при этом использовать их в коммерческих целях или на официальных мероприятиях вне Британии не смогут.