Меган Маркл и принц Гарри готовы к финальному королевскому турне: что о нем известно

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Что известно о последних официальных визитах Меган и Гарри?

Все британское общество застыло в ожидании. Сегодня, 5 марта должен состояться один из последних визитов Меган Маркл и принц Гарри, который они совершат “в должности” высокопоставленных членов королевской семьи. После “Мегзита” (Megxit — обыгрывает “Brexit”, выход Великобритании из ЕС) и перезда в Канаду это будет первое появление Меган Маркл на территории Великобритании. Меган присоединится к своему супругу герцогу Сассекскому на ежегодной церемонии награждения Endeavour Fund Awards в особняке в Лондоне в четверг, 5 марта вечером.

Напомним, что 8 января на официальной instagram-страничке герцогов Сассекских появилось сенсационное заявление. Супруги сложили с себя полномочия высокопоставленной королевской семьи и пожелали жить независимой от монаршего двора жизнью. Это значит, что Меган и Гарри лишаются финансирования из государственного бюджета, а также некоторых регалий. Как известно, буквально сразу же после заявления Меган с сыном Арчи улетели в Канаду. Немного позже к ним присоединился Гарри. Однако официально “Мегзит” вступает в силу с апреля 2020 года. До этого времени Меган и Гарри должны выполнять свой монарший долг и присутствовать на серии важных визитов в Великобритании.

До отречения, буквально 7 января Меган и Гарри присутствовали в Canada House в Лондоне. Где поблагодарили представителей Канады за то, что те тепло приняли их во время отпуска. Как выяснилось, визит был непростой. Ведь после “Мегзита” супруги вновь вернулись в дружественную страну.

Позже в королевской резиденции в Сандрингеме Елизавета II созвала срочный саммит старших членов королевской семьи, чтобы обсудить отречение Гарри. Принц сел за стол переговоров с бабушкой, отцом (принц Чарльз) и старшим братом (принц Уильям). До конца не раскрывается результат этой встречи. Однако главное одно — Ее Величество одобрила решение младшего внука и его жены.

Хотя и не обошлось без санкций. Как известно, Меган и Гарри не имеют права использовать имя “Sussex Royal” в качестве торговой марки или коммерческого бренда. Они формально остаются герцогами Сассекскими, однако имеют право использовать этот титул лишь на территории Великобритании. Гарри также на год лишился права носить свою военную форму и использовать военные регалии. Ему предстоит пройти испытательный срок в один год. Если за это время за ним не будет замечено чего-то “порочащего имя королевской семьи”, ему вернут право носить военную форму.

Что известно о церемонии Endeavour Fund Awards

Благотворительный вечер Endeavour Fund Awards ежегодно призван чествовать военнослужащих мужчин и женщин, которые в течение года принимали участие в спортивных состязаниях.

В 2019 году это мероприятие также открывали Меган Маркл и принц Гарри. Тогда младший внук Елизаветы II лично вручал приз дочери покойного военного и по совместительству полярного исследователя Генри Уорсли.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри на церемонии Endeavour Fund Awards в 2019 году (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В 2019-м Меган посещала Endeavour Fund Awards будучи беременной принцем Арчи. Тогда герцогиня Сассекская блистала перед публикой в наряде от своего любимого бренда Givenchy. Черная юбка в пол с разрезом и белая свободная рубашка были признаны одним из лучших аутфитов беременной Маркл. Образ супруги принца Гарри дополняли туфли Aquazzura, клатч Givenchy, серьги Vanessa Tugendhaft, кольцо Ecksand.

Во время сегодняшней церемонии Гарри выступит с короткой речью. Затем скандальные супруги раздадут награды, а также посетят прием перед началом церемонии. От рук Меган и Гарри военнослужащие спортсмены получат четыре награды: “Приз за достижения”, “За выдающиеся достижения”, “Приз Генри Уорсли” и “Приз сообщества”.

Другие визиты Меган и Гарри в Великобритании

На следующий день после церемонии награждения Endeavour Fund Awards, 6 марта Гарри присоединится к чемпиону мира Формулы-1, автогонщику Льюису Хэмилтону на официальном открытии музея Silverstone Experience, посвященного британскому автоспорту.

Также 7 марта Гарри и Меган примут участие в музыкальном фестивале Mountbatten Festival of Music в Королевском Альберт-Холле 7 марта. А 8 марта герцогиня отметит Международный женский день.

9 марта герцог и герцогиня Сассекские присоединятся к королеве и другим королевским особам на службе Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Это будет их последнее официальное выступление в качестве высокопоставленных членов королевской семьи Великобритании!