Меган Маркл вперше ступила на британську землю після "Мегзіта" (унікальні фото)

Британське товариство з величезним нетерпінням чекає вечора 5 березня. Адже саме сьогодні Меган Маркл вперше з'явиться на офіційному заході як герцогиня Сассекська після Мегзіта. Нагадаємо, що 8 січня Меган і Гаррі оголосили про зречення від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї. Після чого Меган з сином Арчі відлетіли в Канаду. З тих пір дружина принца Гаррі ще не ступала на британську землю. Поява Меган і Гарі біля готелю The Goring Hotel в Лондоні вже стало сенсацією!

Герцог і Герцогиня Сассекські були помічені вдень, 5 березня у Вестмінстері, в центрі Лондона. Пара покидала готель Goring. Невідомо, чому вони були там. Можливо, саме в цьому готелі вони зупинилися на найближчі дні. Проте пізніше цього вечора вони, як очікується, будуть присутні на щорічній премії Фонду Endeavour — Endeavour Fund Awards.Нагадаємо, що благодійний вечір щорічно вшановує військовослужбовців чоловіків і жінок, які протягом року брали участь у спортивних змаганнях.

Меган Маркл і принц Гаррі в Лондоні (скріншот поста: instagram.com/sussexailesi)

Папараці вже чекали Меган і Гарі біля готелю. Дружина принца Гаррі з'явилася на публіці в шикарному пальто і чорних підборах Aquazzura вартістю 615 фунтів стерлінгів.

Колишня актриса була в піднесеному настрої, незважаючи на бурхливі кілька тижнів. Адже після переїзду в Канаду на пару буквально обрушився град негативу.

Скріншоти поста: instagram.com/sussexailesi

Гаррі був веселий і з задоволенням посміхався папараці. Молодший онук Її Величності був у синьому костюмі і білій сорочці, відмовившись від краватки.

Лондон символічно зустрів пару дощами. Тому службовці готелю послужливо несли над герцогами парасольки.

Нагадаємо, що в 2019 році церемонію Endeavour Fund Awards також відкривали Меган Маркл і принц Гаррі. Тоді молодший онук Єлизавети II особисто вручав приз дочці покійного військового і за сумісництвом полярного дослідника Генрі Ворслі. В 2019-му Меган відвідувала Endeavour Fund Awards будучи вагітною принцом Арчі. Тоді герцогиня Сассекська блищала перед публікою у вбранні від свого улюбленого бренду Givenchy.

Також відомо про офіційний розклад вечора. Під час сьогоднішньої церемонії Гаррі виступить з короткою промовою. Потім скандальне подружжя роздадуть нагороди, а також відвідають прийом перед початком церемонії. Від рук Меган і Гаррі військовослужбовці спортсмени отримають чотири нагороди: "Приз за досягнення", "За видатні досягнення", "Приз Генрі Ворслі" і "Приз спільноти".

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі "на зло всім" залишили Арчі в Канаді.