Меган Маркл и принц Гарри в роскошном особняке российского олигарха планируют встретить Новый год

Меган Маркл и принц Гарри продолжают нарушать многолетние традиции королевской семьи Великобритании! Герцог и герцогиня Сассекские пропустили встречу Рождества в кругу родственников. Да и Новый 2020 год пара будет отмечать также вдалеке от королевского дворца! Отметим, что для встречи католического Рождества 25 декабря Меган и Гарри с сыном Арчи улетели в Канаду, где их также сопровождает мама герцогини Сассекской Дория Рэгланд.

Так, официально подтвердились данные, что Меган и Гарри не вернуться в Англию для встречи Нового года 2020. Не только свое первое Рождество, но и первый Новый год маленький принц Арчи (родился в мае 2019) встретит с родителями и бабушкой в Канаде.

Более того, стало известно, что монаршая пара последние дни 2019 года проводит в роскошном особняке, стоимость которого оценивают в 10 млн фунтов стерлингов. Расположен дом в Канаде на берегу океана. Более того, по информации британских журналистов, особняк принадлежит одному из российских олигархов! Об этом сообщает издание The Sunday Mirror.

Журналистам удалось выведать у владельца местного магазина-гастронома, что таинственный миллионер из России не живет в доме, а лишь сдает его. И вообще появляется там крайне редко. К сожалению, имя олигарха неизвестно. Более того, скрытный российский олигарх даже заставил своего агента по недвижимости подписать соответствующее соглашение о неразглашении какой-либо информации о нем и его имуществе.

И все же Маген Маркл и принца Гарри такие детали мало интересуют. Известно что пара прибыла в особняк с охраной, которая будет проживать в специальном коттедже, расположенном на территории особняка.

Также известно, что в доме есть все необходимое для нужд королевской семьи. К примеру, он оснащен кухней с дорогой итальянской печкой для пиццы. Забавно, что не так давно принц Гарри рассказывал, что большое внимание уделяет тому, как запекается корочка.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Напомним, также, что Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут Новогодние каникулы на горнолыжном курорте. Однако на каком именно, пока не уточняется. Отметим, что три года назад Кейт и Уильям с детьми катались на лыжах во французских Альпах. Не исключено, что герцоги Кембриджские вновь улетят туда же. При этом точно известно, что в поездке своих родителей будут сопровождать все три ребенка - даже годовалый Луи. Более того, компанию большой семье составят родители герцогини - Кэрол и Майкл Миддлтоны. Дети герцогов обожают своих бабушку и дедушку по материнской линии.

Кейт и Уильям пробудут на курорте вплоть до первых чисел января следующего года. А вот 9 января Миддлтон будет отмечать день рождения. Уже известно, что принц Уильям подготовил любимой супруге поистине роскошный подарок - лакшери-отдых на острове Мюстик. Жить они будут в особняке за 15 млн долларов.