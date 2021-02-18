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Март принесет любовь и приключения: счастливчиков только четверо!

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на март говорит о том, что в жизни многих представителей зодиакального созвездия начнется белая полоса. Напряженность планет и звезд пойдет на спад и задуманные планы начнут осуществляться намного легче и быстрее.

Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака ждут любовные приключения и изменения в личной сфере в марте. Об этом сообщает издание Glamour.

Телец

В марте для представителей этого знака Зодиака наступит настоящий рай! Будет много свиданий, как в романтических фильмах, уютные вечера под одним пледом с близким человеком, трогательные признания в любви. У свободных Тельцов есть все шансы именно в марте встретить свою половинку.

Рак

Ваша основная суперсила в марте – интуиция. Она будет помогать во всех сферах жизни, но особенно – в делах сердечных. Внимательно прислушивайтесь к себе во время встречи с очередным поклонником, а также во время общения с близким человеком. Самое лучшее, что стоит делать в марте – быть открытыми и искренними. Если вовремя обсудить острые вопрос, то все будет великолепно.

Лев

Приготовьтесь к тому, что весна для вас начнется с наслаждения и внимания со стороны противоположного пола. Те, отношения, которые уже существуют – будут безоблачными и полны приятных моментов. Свободным Львам звезды сулят лучи внимания и интересные знакомства.

Водолей

Можете отбросить в сторону тревоги и отдаться течению – все, что будет происходить в марте, приведет вас к хеппи-энду. Не отравляйте свою жизнь негативными мыслями и настраивайтесь на легкий и безоблачный период.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных счастливчиков в марте по знаку Зодиака.

А также рассказывали о том, кому звезды сулят успех и везение с 15 по 21 февраля.

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Новости Украины гороскопзнаки Зодиакаастрология
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