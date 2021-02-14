Проблемы начнут отступать: гороскоп для всех знаков Зодиака с 15 по 21 февраля

Гороскоп на вторую половину февраля говорит о том, что напряжение ретроградного Меркурия начнет спадать и сложные проблемы начнут отступать. Возможны еще некоторые негативные моменты до 21 февраля, но в целом третья неделя месяца станет более удачной.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в период с 15 по 21 февраля и сообщили, кому эта неделя принесет удачу. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Планеты будут на стороне этого знака и начнут помогать в постановке новых задач и поиске креативных решений для проблем. Ваши приятные совпадения на этой неделе не будут случайностями, это звезды открывают для вас двери в будущее. Удача будет сопутствовать абсолютно во все дни, а особенно – в воскресенье.

Телец

Конечная фаза ретроградного Меркурия принесет некоторые сложности в работе. Не стоит ожидать в ближайшие дни спокойствия и порядка. Но после 21 февраля ситуация кардинально изменится и начнется самый благоприятный период в 2021 году, наберитесь терпения. В конце этой недели вас ждут приятные сюрпризы, много эмоций и новостей. Многие минусы у Тельцов начнут меняться на плюсы.

Близнецы

Звезды обещают важный период, который поможет начать новую жизнь, сделать разработку планов на будущее, заняться поиском работы или увлечениями. Самые сложные планы отложите на конец недели, а начало посвятите – семье, делам по дому, общению с родственниками. Проявите сдержанность в общении с людьми, которые будут провоцировать на конфликт.

Рак

Будьте на этой неделе более внимательными и создайте благоприятную атмосферу у себя дома. Избавьтесь от вещей, которые притягивают неприятности, сделайте генеральную уборку в понедельник или вторник. Самыми удачными днями станут понедельник и воскресенье, но поводы для радости будут разные. В начале недели будьте сфокусированы на обязанностях, а на выходных постарайтесь выпустить пар.

Лев

Сфера любви выйдет у Львов на первый план в ближайшие дни и стоит внимательнее присмотреться к своему окружению. Очень быстро станет понятно, взаимны ли ваши чувства. Работа и бизнес отойдут на второй план, но постарайтесь о делах не забывать, так как это может привести к потере финансов. Неделя станет идеальной для обучения, подготовки к экзаменам.

Дева

Неделя будет непростая и динамичная. Девы обычно мудры и дотошны, но в ближайшие дни эти качества будут не самыми полезными и им стоит положиться на интуицию и творческую составляющую. В любви проявите умеренность – забросьте удочку и узнайте, что к вам испытывает другой человек. Будьте осторожны.

Весы

Вашу эмпатию в ближайшие дни звезды усилят и это станет важным преимуществом. Весы смогут легко определить, кото с ними честен и открыт, а кто лжет. Это пригодится во всех сферах жизни. Успех ждет тех, кто открыт для перемен, и чтобы изменения начали происходить – Весам нужно просто этого захотеть и начать двигаться. Постарайтесь не принимать желаемое за действительное.

Скорпион

Пользуйтесь в ближайшие дни советами мудрых людей, особенно тех, кто старше и опытнее. Наступает благоприятное время для путешествий, командировок и смены обстановки. Перемены уже не за горами и ждите позитивных изменений в жизни. Чтобы они принесли больше позитива и счастья, Скорпионам нужно вооружиться оптимизмом, любовью к себе и близким.

Стрелец

Успех во многом зависит от того, как вы начнете утро и самым интересным оружием для вас станет мечтательность. Все будет действовать по закону притяжения и мысли начнут материализоваться. А вот лень и прокрастинация для Стрельцов в эти дни станут страшными и разрушительными врагами.

Козерог

Небесные тела помогут Козерогам обрести свой путь и наступает время, когда стоит изменить свои цели и переосмыслить свою жизнь. Астрологи не рекомендуют оставаться на месте, так как бездействие может только усугубить все неурядицы. Нужно выйти на диалог с самим собой, обезопасить себя от неправильных решений и взять курс на новый уровень. Проявите осторожность.

Водолей

Возможны небольшие проблемы с близкими и в целом неделя станет непростой. Водолеев ждет серьезная проверка на прочность во многих сферах жизни. А вот бездействие и лень могут нанести непоправимый вред репутации. Вами овладеет чувство долга и нужно, чтобы все поставленные задачи выполнялись точно в срок.

Рыбы

Неделя станет сложной в эмоциональном плане и Рыбы будут пытаться делать вид, что им все равно. Стоит прекратить общение с токсичными людьми и постараться побороть вредные привычки. На выходных важными станут тишина и покой, а также отдых в кругу самых близких и приятных людей. Многие рабочие вопросы начнут решаться сами по себе и все, что нужно Рыбам – уверенность. Неурядицы на работе могут расшатать нервы, не несите это домой.