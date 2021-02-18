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Березень принесе кохання і пригоди: лише четверо щасливчиків!

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на березень говорить про те, що в житті багатьох представників зодіакального сузір'я почнеться біла смуга. Напруженість планет і зірок піде на спад і задумані плани почнуть здійснюватися набагато легше і швидше.

Астрологи розповіли, кого із знаків Зодіаку чекають любовні пригоди і зміни в особистій сфері у березні. Про це повідомляє видання Glamour.

Телець

У березні для представників цього знака Зодіаку настане справжній рай! Буде багато побачень, як у романтичних фільмах, затишні вечори під одним пледом з близькою людиною, зворушливі зізнання в коханні. У вільних Тельців є всі шанси саме в березні зустріти свою половинку.

Рак

Ваша основна суперсила в березні – інтуїція. Вона буде допомагати у всіх сферах життя, але особливо – у сердечних справах. Уважно прислухайтеся до себе під час зустрічі з черговим залицяльником, а також під час спілкування з близькою людиною. Найкраще, що варто робити в березні – бути відкритими та щирими. Якщо вчасно обговорити гострі питання, то все буде чудово.

Лев

Приготуйтеся до того, що весна для вас почнеться з насолоди та уваги з боку протилежної статі. Ті відносини, які вже існують – будуть безхмарними та сповнені приємних моментів. Вільним Левам зірки обіцяють промені уваги та цікаві знайомства.

Водолій

Можете відкинути в бік тривоги та віддатися течії – все, що буде відбуватися в березні, приведе вас до хеппі-енду. Не отруювати своє життя негативними думками та налаштовуйтеся на легкий і безхмарний період.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головних щасливчиків у березні за знаком Зодіаку.

А також розповідали про те, кому зірки обіцяють успіх і везіння з 15 по 21 лютого.

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