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Он вас не любит! Как точно понять, что ваши чувства односторонние

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 18:28
Он вас не любит! Как точно понять, что ваши чувства односторонние Фото: Как понять, что партнер вас не любит (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гармоничные отношения - одна из потребностей психологически здорового человека. Однако так бывает далеко не всегда. Иногда вы начинаете чувствовать, что вкладываетесь в отношения больше, чем ваш партнер, а вам говорят: "Ты все выдумываешь". Как же понять, что ваша любовь односторонняя?

Об этом рассказала американский психолог Мэдисон Лейкен на сайте советов Quora.

Партнер перестал флиртовать с вами

В "правильных" отношениях партнер никогда не перестанет делать вам комплименты, ублажать и делать все, чтобы вы улыбались. Даже если ваши отношения длительные.

Ведь когда любишь, ваша половинка для вас самая привлекательная, самая милая, самая сексуальная...

К сожалению, если вас не любят, вас перестают замечать.

Он (она) забывает важные события

Все иногда что-то забывают, особенно если у них напряженный график.

Однако если ваш партнер постоянно забывает о важных событиях, такие как ваш день рождения, день Святого Валентина, день вашей свадьбы, это признак того, что вы уже не на первом месте.

Заметим, что проблемы с памятью также могут быть признаками стресса и депрессии.

Ему нужно пространство

Конечно, пространство нужно всем. Но когда это превращается в отговорку, чтобы отдалиться от вас, это очень плохой знак.

Ненормально - отталкивать вас все время. Ненормально видеться лишь раз в неделю (если для этого нет веской причины).

Игнорировать ваши звонки, так как "ему нужно время в одиночестве", не отвечать на ваши сообщения часами (всегда).

Это манипуляция, и это признак, что партнеру безразличны ваши отношения.

Ранее мы писали про тревожное предзнаменование того, что мужчина перестал вас любить.

Также сообщалось, как распознать абьюзера в отношениях.

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