Он вас не любит! Как точно понять, что ваши чувства односторонние
Гармоничные отношения - одна из потребностей психологически здорового человека. Однако так бывает далеко не всегда. Иногда вы начинаете чувствовать, что вкладываетесь в отношения больше, чем ваш партнер, а вам говорят: "Ты все выдумываешь". Как же понять, что ваша любовь односторонняя?
Об этом рассказала американский психолог Мэдисон Лейкен на сайте советов Quora.
Партнер перестал флиртовать с вами
В "правильных" отношениях партнер никогда не перестанет делать вам комплименты, ублажать и делать все, чтобы вы улыбались. Даже если ваши отношения длительные.
Ведь когда любишь, ваша половинка для вас самая привлекательная, самая милая, самая сексуальная...
К сожалению, если вас не любят, вас перестают замечать.
Он (она) забывает важные события
Все иногда что-то забывают, особенно если у них напряженный график.
Однако если ваш партнер постоянно забывает о важных событиях, такие как ваш день рождения, день Святого Валентина, день вашей свадьбы, это признак того, что вы уже не на первом месте.
Заметим, что проблемы с памятью также могут быть признаками стресса и депрессии.
Ему нужно пространство
Конечно, пространство нужно всем. Но когда это превращается в отговорку, чтобы отдалиться от вас, это очень плохой знак.
Ненормально - отталкивать вас все время. Ненормально видеться лишь раз в неделю (если для этого нет веской причины).
Игнорировать ваши звонки, так как "ему нужно время в одиночестве", не отвечать на ваши сообщения часами (всегда).
Это манипуляция, и это признак, что партнеру безразличны ваши отношения.
Ранее мы писали про тревожное предзнаменование того, что мужчина перестал вас любить.
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