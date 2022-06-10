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Він вас не кохає! Як точно зрозуміти, що ваша любов однобічна

Новость на русском →
П'ятниця 10 червня 2022 18:28
Він вас не кохає! Як точно зрозуміти, що ваша любов однобічна Фото: Як зрозуміти, що партнер вас не кохає (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гармонійні стосунки - одна з потреб психологічно здорової людини. Однак так буває далеко не завжди. Іноді ви починаєте відчувати, що вкладаєтеся у взаємини більше, ніж ваш партнер, а вам кажуть: "Ти все видумуєш". Як же зрозуміти, що ваша любов однобічна?

Про це розповіла американський психолог Медісон Лейкен на сайті порад Quora.

Партнер перестав фліртувати з вами

У "правильних" стосунках партнер ніколи не перестане робити вам компліменти, догоджати і робити все, аби ви усміхалися. Навіть якщо ваші стосунки тривалі.

Адже коли любиш, ваша половинка для вас найпривабливіша, наймиліша, найсексуальніша...

На жаль, якщо вас не люблять, вас перестають помічати.

Він (вона) забуває важливі події

Всі іноді щось забувають, особливо якщо у них напружений графік.

Однак якщо ваш партнер постійно забуває про важливі події, такі як ваш день народження, день Святого Валентина, день вашого весілля, це ознака того, що ви вже не на першому місці.

Зауважимо, що проблеми з пам’яттю також можуть бути ознаками стресу та депресії.

Йому потрібен простір

Звісно, простір потрібен всім. Але коли це перетворюється у відмовку, аби віддалитися від вас, це дуже поганий знак.

Ненормально - відштовхувати вас весь час. Ненормально бачитися - лише раз на тиждень (якщо для цього немає вагомої причини).

Ігнорувати ваші дзвінки, оскільки "йому потрібен час на самоті", не відповідати на ваші повідомлення годинами (завжди).

Це маніпуляція, і це ознака, що партнерові байдуже до ваших стосунків.

Раніше ми писали про тривожну ознаку того, що чоловік перестав вас любити.

Також повідомлялося, як розпізнати аб'юзера в стосунках.

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