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Лунный календарь стрижек на январь 2021: когда лучше идти к парикмахеру

Автор: Lite

Лунный календарь стрижки волос на январь 2021 года сможет помочь вам в планировании посещения парикмахера. С помощью него вы можете определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для стрижки волос.

Самые благоприятные дни для стрижки в январе 2021 года: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 24, 25, 30, 31. Об этом сообщается на сайте "Астросфера".

Речь идет лишь о срезании волос, окрашивать можно в любой день. И главное правило: делайте это в светлое время суток.

Новая Луна в январе приходится на 13 января, а полная Луна выпадает на 28 января 2021 года.

18 января - Крайне неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

19 января - Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

20 января - Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

21 января - Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

22 января - Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

23 января - Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

24 января - Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

25 января - Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

26 января - Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

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29 января - Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

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31 января - Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

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