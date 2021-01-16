Місячний календар стрижок на січень 2021: коли краще йти до перукаря

Місячний календар стрижки волосся на січень 2021 року зможе допомогти вам у плануванні відвідування перукаря. З допомогою нього ви можете визначити сприятливі і несприятливі дні місяця для стрижки волосся.
Найсприятливіші дні для стрижки в січні 2021 року: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 24, 25, 30, 31. Про це повідомляється на сайті "Астросфера".
Мова йде лише про зрізання волосся, фарбувати можна в будь-який день. І головне правило: робіть це в світлий час доби.
Новий Місяць у січні припадає на 13 січня, а повний Місяць випадає на 28 січня 2021 року.
18 січня - Вкрай несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
19 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
20 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
21 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся
22 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся
23 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
24 січня - Дуже сприятливий день для стрижки та фарбування волосся
25 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся
26 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
27 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
28 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
29 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
30 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся
31 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся
Як ми раніше писали, українці назвали улюблені свята новорічного циклу.