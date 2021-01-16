Місячний календар стрижок на січень 2021: коли краще йти до перукаря

Місячний календар стрижки волосся на січень 2021 року зможе допомогти вам у плануванні відвідування перукаря. З допомогою нього ви можете визначити сприятливі і несприятливі дні місяця для стрижки волосся.

Найсприятливіші дні для стрижки в січні 2021 року: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 24, 25, 30, 31. Про це повідомляється на сайті "Астросфера".

Мова йде лише про зрізання волосся, фарбувати можна в будь-який день. І головне правило: робіть це в світлий час доби.

Новий Місяць у січні припадає на 13 січня, а повний Місяць випадає на 28 січня 2021 року.

18 січня - Вкрай несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

19 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

20 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

21 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся

22 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся

23 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

24 січня - Дуже сприятливий день для стрижки та фарбування волосся

25 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся

26 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

27 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

28 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

29 січня - Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

30 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся

31 січня - Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся

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