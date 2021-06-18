Ливнями накроет несколько регионов: каким областям не повезет с погодой

На востоке страны дожди и ливни будут идти везде, кроме Полтавы. В Днепре – кратковременные дожди. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от +14 до +17 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

В южной части страны прогнозируются ливни, местами – кратковременные дожди. Ожидается сильный ветер. Ночью от +15 до +18 градусов, днем от +24 до +27 градусов. В Крыму дожди, сильный ветер, ночью +15 +17 градусов, днем +24 +26 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, но возможен сильный ветер со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем прогреется до +24 +28 градусов.

В западных областях сухо, без существенных осадков, но возможен сильный ветер. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +26 +27 градусов, местами до +28 +29 градусов.

В центральной части страны дождями зацепит Кропивницкий, в остальных областях сухо. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью от +14 до +17 градусов, днем прогреется до +25 +28 градусов.

В Киеве 18 июня без осадков, сухо и солнечно. Ожидается сильный северо-восточный ветер. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем воздух прогреется до +27 +29 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 18 июня