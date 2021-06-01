Лето в Украине начнется с жутких ливней и холода: кому не повезет с погодой

На востоке страны синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, усиление ветра до штормовых значений. Ночная температура воздуха упадет до +8 +12 градусов. Днем воздух прогреется всего до +14 +17 градусов.

На юге также пройдут сильные дожди и ливни, ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +11 до +15 градусов, днем в Одессе +14 +16 градусов, в Николаеве и Херсоне +15 +18 градусов. В Крыму пройдет сильный дождь, возможен сильный ветер. Ночью +12 +14 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

В северных областях ожидается снижение температуры воздуха, сильный ветер, но обойдется без осадков. Ночью в регионе +6 +8 градусов, днем столбики термометров покажут +15 +17 градусов.

На западе Украины ожидается прохладная погода и сильный ветер, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +5 до +8 градусов, днем прогреется до +14 +17 градусов.

В центральной части страны пройдут сильные дожди и ливень, ветер со штормовыми порывами. Ночная температура будет колебаться в пределах +6 +10 градусов, днем ожидается от +14 до +16 градусов.

В Киеве 1 июня осадки не прогнозируются, будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночная температура в столице составит +5 +7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 1 июня