Літо в Україні почнеться з моторошних злив і холоду: кому не пощастить з погодою

На сході країни синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, посилення вітру до штормових значень. Нічна температура повітря впаде до + 8 + 12 градусів. Вдень повітря прогріється всього до + 14 + 17 градусів.

На півдні також пройдуть сильні дощі та зливи, очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі в регіоні від +11 до +15 градусів, вдень в Одесі +14 +16 градусів, в Миколаєві та Херсоні +15 + 18 градусів. У Криму пройде сильний дощ, можливий сильний вітер. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +17 до + 19 градусів.

У північних областях очікується зниження температури повітря, сильний вітер, але без опадів. Вночі в регіоні + 6 +8 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +15 + 17 градусів.

На заході України очікується прохолодна погода і сильний вітер, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні від + 5 до +8 градусів, вдень прогріється до +14 + 17 градусів.

У центральній частині країни пройдуть сильні дощі та злива, вітер зі штормовими поривами. Нічна температура коливатиметься в межах + 6 +10 градусів, вдень очікується від +14 до + 16 градусів.

У Києві 1 червня опади не прогнозуються, буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.нічна температура в столиці складе +5 +7 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 +16 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 1 червня