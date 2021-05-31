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Мощнейшие ливни будут затапливать Украину три дня подряд: какие области пострадают

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Понедельник 31 мая 2021 20:30
Мощнейшие ливни будут затапливать Украину три дня подряд: какие области пострадают Фото: Погода в Украине принесет мощные ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в первые дни июня принесет мощные ливни, грозы, порывы ветра в ряд областей. Особенно достанется югу, востоку и части центра. В некоторых регионах дожди будут полоскать три дня подряд.

Об этом нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

"1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - пишут синоптики.

Завтра сильные дожди ожидаются на востоке, юге и в центре. Остальным областям повезет - будет сухо и даже с солнцем. Температура 1 июня +14+19, на востоке до +23 градусов. Ночью похолодает до +5+10, на юге и востоке +11+15.

В Киеве осадки завтра маловероятны, но прохладно - от +14 до +16 днем и +5+7 ночью.

Мощнейшие ливни будут затапливать Украину три дня подряд: какие области пострадают

Скрин: Погода в Украине 1 июня (meteo.gov.ua)

2 июня осадки уже по всей стране, но самые сильные снова на юге, востоке и в части центра. Температура существенно не изменится днем, а ночью станет немного теплее.

В Киеве +15+17 днем, +9+11 ночью, пасмурно и дождь.

Мощнейшие ливни будут затапливать Украину три дня подряд: какие области пострадают

Скрин: Погода в Украине 2 июня (meteo.gov.ua)

3 июня нас ждет похожая синоптическая ситуация, но на западе и севере немного потеплеет.

В Киеве +18+20 днем, ночью +9+11, дождь.

Мощнейшие ливни будут затапливать Украину три дня подряд: какие области пострадают

Скрин: Погода в Украине 3 июня (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, когда украинцам ждать 35-градусной жары, и какая погода будет в стране летом.

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